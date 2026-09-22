Volei Alba Blaj, turneu internațional, în weekend, în „Alba Blaj” Arena, cu Maritsa Plovdiv și ZOK Ub

Volei Alba Blaj organizează, în weekend, în „Alba Blaj” Arena, un turneu internațional la care vor mai participa Maritza Plovdiv (campioana și câștigătoarea Cupei Bulgariei) și ŽOK Ub (vicecampioana și câștigătoarea Cupei Serbiei).

Programul este următorul:

*vineri, 25 septembrie, ora 18.00: Volei Alba Blaj – ŽOK Ub;

*sâmbătă, 26 septembrie, ora 16.00: Maritza Plovdiv – ŽOK Ub;

*duminică, 27 septembrie, ora 15.00: Volei Alba Blaj – Maritza Plovdiv.

Prețul unui bilet este de 10 lei/meci, iar cei care și-au achiziționat deja abonamente pentru sezonul 2026/2027 vor avea acces gratuit, în baza abonamentului. Vor fi deschise doar sectoarele A (tribuna a doua) din sală. Biletele sunt disponibile începând de joi, 24 septembrie, pe site-ul obișnuit și la casa de bilete Alba Blaj Arena, după cum urmează: joi, orele 14.00-18.00; vineri, orele 17.30-20.30; sâmbătă, orele 14.00-17.00; duminică, orele 13.00-16.00. Echipa din „Mica Romă” a mai susținut alte două amicale, cu Mladost Zagreb (3-1 și -13), urmând un alt turneu internațional în Grecia, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup), la începutul lunii octombrie. Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.

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