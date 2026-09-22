Sport

Volei Alba Blaj, turneu internațional, în weekend, în „Alba Blaj” Arena, cu Maritsa Plovdiv și ZOK Ub

Dan HENEGAR

Publicat

acum 2 ore

în

De

Volei Alba Blaj, turneu internațional, în weekend, în „Alba Blaj” Arena, cu Maritsa Plovdiv și ZOK Ub

Volei Alba Blaj organizează, în weekend, în „Alba Blaj” Arena, un turneu internațional la care vor mai participa Maritza Plovdiv (campioana și câștigătoarea Cupei Bulgariei) și ŽOK Ub (vicecampioana și câștigătoarea Cupei Serbiei).

Citește și: Foto: Volei Alba Blaj, victorie și eșec, cu Mladost Zagreb, în primele amicale

Programul este următorul:

*vineri, 25 septembrie, ora 18.00: Volei Alba Blaj – ŽOK Ub;

*sâmbătă, 26 septembrie, ora 16.00: Maritza Plovdiv – ŽOK Ub;

*duminică, 27 septembrie, ora 15.00: Volei Alba Blaj – Maritza Plovdiv.

Prețul unui bilet este de 10 lei/meci, iar cei care și-au achiziționat deja abonamente pentru sezonul 2026/2027 vor avea acces gratuit, în baza abonamentului. Vor fi deschise doar sectoarele A (tribuna a doua) din sală. Biletele sunt disponibile începând de joi, 24 septembrie, pe site-ul obișnuit și la casa de bilete Alba Blaj Arena, după cum urmează: joi, orele 14.00-18.00; vineri, orele 17.30-20.30; sâmbătă, orele 14.00-17.00; duminică, orele 13.00-16.00. Echipa din „Mica Romă” a mai susținut alte două amicale, cu Mladost Zagreb (3-1 și -13), urmând un alt turneu internațional în Grecia, găzduit de AO Thiras (locul 3 ediția trecută, participantă în Challenge Cup), la începutul lunii octombrie. Startul oficial va fi în 10 octombrie, în deplasare, în Divizia A1, în deplasare, la CSM Constanța. Peste o săptămână, la Tulcea, se dispută Supercupa României, cu CSO Voluntari, rivala ultimelor ediții, când se va pune în joc primul trofeul al stagiunii.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Campionatul Național de Powerlifting, o competiție cât o țară. Septembrie de poveste la Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

în

21 septembrie 2026

De

Campionatul Național de Powerlifting, o competiție cât o țară. Septembrie de poveste la Alba Iulia Se spune despre powerlifting că este cel mai reprezentativ sport de forță. Și este adevărat. Dincolo de acest adevăr simplu, timpul a demonstrat că acest sport are puterea de a strânge în jurul său sute de sportivi, mii de susținători, […]

Citește mai mult

Sport

Foto: Cupa Românilor 2026 a unit comunitatea românească din Germania | Cristian Petropulos, președintele AJF Alba, printre invitații evenimentului tradițional

Dan HENEGAR

Publicat

acum 19 ore

în

21 septembrie 2026

De

Cupa Românilor 2026 a unit comunitatea românească din Germania | Cristian Petropulos, președintele AJF Alba, printre invitații evenimentului tradițional organizat de Cosmin Fleaca, din Șpring În perioada 18–20 septembrie 2026, orașul Straubing din Bavaria a găzduit cea de-a VIII-a ediție a „Cupei Românilor – Festivalul Comunității Românești din Bavaria”, un eveniment dedicat sportului, comunității, culturii […]

Citește mai mult

Sport

Nicolae Stanciu a ales „U” Cluj! Căpitanul Naționalei revine, după un deceniu în Romania!

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de ore

în

21 septembrie 2026

De

Nicolae Stanciu a ales „U” Cluj! Căpitanul Naționalei revine, după un deceniu în Romania! Nicolae Stanciu, căpitanul naționalei României urmează să revină în Superliga. Dorit de FCSB și U Cluj, Nicolae Stanciu și-a ales viitoarea destinație, acesta înțelegându-se cu „șepcile roșii” și alegând U Cluj. Stanciu își încheie contractul cu formația chineză Dalian Yangbo în […]

Citește mai mult