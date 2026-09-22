Alocațiile copiilor ar putea fi reduse la 100 de lei: Diferența, compensată prin introducerea unei „burse de prezență”. Condițiile pentru bani în plus: Frecventarea cursurilor și media 10 la purtare sau a calificativul „Foarte bine”

Alocațiile de stat pentru copii s-ar putea modifica semnificativ. O propunere legislativă aflată în circuitul parlamentar prevede reducerea cuantumului alocației pentru copiii cu vârste între 3 și 18 ani și introducerea, în paralel, a unei noi forme de sprijin financiar, denumită „bursă de prezență”.

Noua bursă nu ar urma însă să fie acordată automat tuturor copiilor. Frecventarea cursurilor și comportamentul școlar se numără printre criteriile prevăzute în proiect. Inițiatorii susțin că schimbarea ar putea încuraja participarea la educație și ar contribui la reducerea abandonului școlar. Deocamdată, măsura este doar o propunere legislativă și nu se aplică.

Alocația ar urma să scadă la 100 de lei pentru copiii între 3 și 18 ani

Una dintre cele mai importante modificări propuse vizează alocația de stat acordată copiilor cu vârste între 3 și 18 ani. Conform expunerii de motive a proiectului, cuantumul luat în calcul de inițiatori ar urma să fie redus de la 292 de lei la 100 de lei pe lună.

Diferența ar urma să fie compensată prin introducerea unei „burse de prezență”, destinată preșcolarilor și elevilor care frecventează cursurile învățământului preuniversitar de stat sau privat.

Valoarea acesteia ar porni de la 250 de lei, ceea ce înseamnă că un copil care îndeplinește condițiile prevăzute ar putea ajunge la cel puțin 350 de lei lunar din alocație și bursa de prezență.

Comparativ cu cuantumul de 292 de lei avut în vedere de proiect, diferența ar fi de cel puțin 58 de lei în plus pe lună pentru cei eligibili.

Ce condiții ar trebui îndeplinite pentru „bursa de prezență”

Banii suplimentari nu ar fi acordați necondiționat. Documentul legislativ leagă noua bursă de participarea la cursuri și de situația la purtare.

Potrivit expunerii de motive, pentru acordarea bursei este prevăzută îndeplinirea condițiilor referitoare la frecventarea cursurilor, precum și obținerea mediei 10 la purtare sau a calificativului „Foarte bine” la purtare, după caz, la finalul anului școlar anterior.

În consecință, dacă proiectul ar fi adoptat în forma propusă, copiii care nu îndeplinesc criteriile pentru noua bursă ar putea rămâne doar cu componenta de 100 de lei a alocației.

Inițiatorii justifică schimbarea prin dorința de a trece de la un sprijin financiar acordat exclusiv în baza vârstei copilului la un mecanism care să stimuleze participarea constantă la educație. Printre obiectivele invocate se numără reducerea abandonului școlar și responsabilizarea elevilor și a familiilor.

Preșcolarii ar putea primi și bursă socială

Proiectul conține o modificare importantă și pentru copiii de grădiniță. Propunerea urmărește extinderea posibilității de acordare a bursei sociale și către preșcolari, măsură justificată de inițiatori prin necesitatea sprijinirii copiilor proveniți din medii vulnerabile încă din perioada educației timpurii.

În scenariul prezentat de inițiatori, un preșcolar care îndeplinește toate criteriile ar putea cumula alocația de 100 de lei, bursa de prezență de minimum 250 de lei și, dacă este eligibil, o bursă socială.

Este important însă că aceste sume nu trebuie privite în acest moment ca drepturi deja acordate. Pentru ca modificările să producă efecte, propunerea trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să fie adoptată în forma necesară pentru a deveni lege.

Proiectul a generat deja reacții

Propunerea este înregistrată în Parlament sub indicativul B262/2026 și vizează modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Ideea condiționării unei părți importante din sprijinul financiar de prezența la cursuri și de purtare a generat deja opinii critice în cadrul consultării publice de pe site-ul Senatului. Printre argumentele formulate de cetățeni se numără riscul ca măsura să afecteze tocmai copiii din familii vulnerabile sau pe cei care acumulează absențe din motive independente de voința lor. Acestea sunt opinii transmise Senatului, nu concluzii oficiale privind proiectul.

În forma actuală, propunerea nu modifică alocațiile pe care familiile le primesc acum. Eventualele schimbări vor depinde de parcursul proiectului în Parlament și de forma în care acesta va fi adoptat sau respins.

Secțiune Știri sub articolul principal