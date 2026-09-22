Foto | Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități

Prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan: Avertismentul pentru șoferi transmis de autorități

În noaptea de 21 septembrie spre 22 a nins pentru prima oară în acest sezon pe Transfăgărășan, transmite DRDP Brașov.

Autoritățile îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu prudență, în special în zonele de altitudine, unde temperaturile pot coborî sub pragul de îngheț.

,,Azi noapte (21-22.09.2026) am avut parte de prima ninsoare din acest sezon pe Transfăgărășan!

Deocamdată nu a fost necesară intervenția utilajelor de deszăpezire și traficul nu este afectat!

Cu toate acestea, având în vedere prognoza pe următoarele zile (și mai ales nopți) cu temperaturi care vor scădea sub zero grade, îi rugăm pe șoferii care vor să parcurgă Transfăgărășanul să se informeze asupra condițiilor de trafic înainte de a pleca la drum.”, a transmis DRDP Brașov.

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