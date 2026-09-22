Video | Peste 100 de cazuri de fraudă informatică, sesizate de la începutul anului, în județul Alba: Polițiștii au recuperat aproximativ 2.500.000 de lei

Peste 100 de cazuri de fraudă informatică, sesizate de la începutul anului, în județul Alba: Polițiștii au recuperat aproximativ 2.500.000 de lei

Peste 100 de cazuri de fraudă informatică au fost sesizate de la începutul anului 2026 în județul Alba. Polițiștii au reușit să recupereze un prejudiciu de aproximativ 2,5 milioane de lei.

Datele au fost prezentate marți, 22 septembrie 2026, cu prilejul Zilei dedicate siguranței online.

,,Peste 100 de cazuri de fraudă informatică, sesizate de la începutul anului, în județul Alba.

Aproximativ 2.500.000 de lei – prejudiciu recuperat, în urma cercetărilor desfășurate de polițiști.

În fiecare caz, cercetările se efectuează sub supravegherea și coordonarea unităților de parchet competente.

22 septembrie 2026 este Ziua dedicată siguranței online”, este mesajul transmis de IPJ Alba.

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