Curier Județean

FOTO | „Săptămâna Prevenirii Criminalității” în Alba: Seniorii de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice au învățat de la polițiști cum să recunoască fraudele

Ioana Oprean

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„Săptămâna Prevenirii Criminalității” în Alba: Seniorii de la Centrul de zi pentru persoane vârstnice au învățat de la polițiști cum să recunoască fraudele

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”.

Astăzi, 22 septembrie 2026, cu prilejul zilei dedicate siguranței online, polițiștii Compartimentului pentru Analiza și Prevenirea Criminalității, împreună cu polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale, au desfășurat o activitate informativ-preventivă la Centrul de zi pentru persoane vârstnice, de pe strada Libertății, din municipiul Alba Iulia.

Aproximativ 30 de seniori au luat parte la discuțiile privind siguranța în mediul online. Polițiștii le-au prezentat modalitățile prin care pot fi recunoscute fraudele și măsurile pe care le pot lua pentru a-și proteja datele personale și resursele financiare.

De asemenea, discuțiile au vizat modurile de operare, printre acestea numărându-se mesajele frauduloase transmise în numele ANAF, ofertele false de investiții și cele care presupun accesarea unor credite.

De la începutul anului și până în prezent, la nivelul județului Alba, au fost sesizate peste 100 de cazuri de fraudă informatică, fiind înregistrată, la acest moment, o creștere, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Cercetările au fost și sunt efectuate, în fiecare caz, sub supravegherea și coordonarea unităților de parchet competente.

Valoarea totală a prejudiciului recuperat, în cauzele sesizate de la începutul anului și până în prezent, este de aproximativ 2.500.000 de lei.

Recomandări:

• Nu accesați linkuri primite de la persoane necunoscute!
• Nu furnizați date personale, bancare, parole sau coduri de securitate!
• Nu dați curs solicitărilor de a trimite bani! Este important să verificați informațiile primite!
• Dacă ați transferat bani și aveți suspiciunea că ați fost victima unei infracțiuni de înșelăciune, sesizați imediat polițiștii și unitatea bancară. O situație semnalată imediat crește șansele de recuperare a prejudiciului.

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