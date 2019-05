Volei Alba Blaj a cucerit eventul, pentru a doua oară în istorie! Stagiune de vis pentru echipa din “Mica Romă”

Volei Alba Blaj a realizat eventul național, câștigând Cupa României după ce s-a impus în finala de la Alexandria, cu CSM Târgoviște, scor 3-1 (25-19, 20-25, 25-18, 25-22), punând punct fericit unui sezon excelent.

Este pentru a doua oară în istoria clubului din “Mica Romă” când se cucerește dubla, titlul și cupa României, precedenta dată fiind în urmă cu doi ani. O stagiune de vis și o performanță de excepție pentru gruparea din Alba care a dominat întrecerea internă, confirmând că este cea mai valoroasă echipă din țară, cu un marș triumfal ce a pus la respect rivalele! Hegemonia fostei și actualei campioane s-a concretizat într-un sezon de pus în ramă pe plan intern, cupa și al 4-lea campionat adjudecat, la care se adaugă și disputarea finalei Cupei CEV (a doua finală continentală la rând, anul trecut fiind ultimul act al Ligii Campionilor).

*Gheorghe Rotar: “Cel mai bun an din istoria clubului”

“Este cel mai bun an din istoria clubului și a județului Alba, în plan sportiv! Am luat campionatul, cupa, am realizat eventul, plus o finală europeană. Este aproape maximum pentru România ceea ce am realizat și ne dorim să continuăm la nivel de înaltă performanță“, a declarat primarul Gheorghe Rotar.

*Sergiu Ștefănescu: “Am demonstrat că suntem cea mai bună echipă din România”

“Un an aproape perfect, dedicăm eventul tuturor celor care ne-au susținut în acest an. Volei Alba Blaj a demonstrat că este cea mai bună echipă din sportul românesc. Este al doilea event din istorie, trebuie să ne bucurăm de ce am realizat“, a spus Sergiu Ștefănescu, președintele Consiliului Director al CSM Volei Alba Blaj.

“Mândria Albei” și-a trecut în palmares al doilea event, dar și a doua Cupă a României, după ce sezonul anterior CSM București a reușit eventul național. Fără Kitipova și Karakasheva – plecate la naționala Bulgariei după semifinala cu CSM București (3-1, marți), fetele lui Darko Zakoc au condus cu 1-0 la seturi, însă oponentele au echilibrat reușind să egaleze, meciul fiind unul în care combatantele și-au împărțit perioadele de dominare, blocajul fiind arma câștigătoare a învingătoarei. Ioana Baciu a adunat 24 de puncte, de partea cealaltă remarcându-se Sara Klisura – cu 26 de puncte.

Volei Alba Blaj: Aleksandra Cirovic – Ioana Baciu, Sonja Newcombe, Nneka Onyejekwe, Ana Lazarevic, Nada Ninkovic, Marina Vujovic (libero); au mai intrat Viktoria Delros (libero), Maja Aleksic, Ramona Rus. Antrenor Darko Zakoč