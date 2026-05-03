Șeful CNAS, despre reducerea numărului de paturi din spitale: „Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate”
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate susține că reducerea numărului de paturi din spitale este „necesară și inevitabilă”, în contextul unei analize naționale care urmărește adaptarea capacității unităților medicale la nevoile reale ale pacienților și la activitatea efectivă desfășurată.
Analiza necesarului real de paturi de spitalizare continuă este un demers necesar şi inevitabil, a declarat sâmbătă preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu-Remus Moldovan, într-un comunicat postat pe Facebook.
În contextul Hotărârii de Guvern privind aprobarea numărului de paturi la nivel naţional, Ministerul Sănătăţii a propus reducerea acestora cu aproximativ 20% în următorii 3 ani, dintre care aproximativ 4.600 de paturi trebuie reduse chiar în acest an, potrivit Digi24.
„Întrebarea corectă nu este dacă trebuie să reducem, ci cum şi unde o facem. Există spitale care pot şi chiar îşi doresc să reducă sute de paturi. În acelaşi timp, sistemul actual a încurajat, din păcate, menţinerea artificială a unui număr mare de paturi, deoarece acesta influenţează suma maximă ce poate fi contractată cu casele de asigurări de sănătate. În realitate, pentru majoritatea spitalelor, aceste sume rămân teoretice, nefiind niciodată absorbite integral. Mai grav, această abordare a dus la dezechilibre majore: scheme de personal supradimensionate în secţii neperformante şi, în acelaşi timp, deficit în zonele unde activitatea este intensă şi necesară”, afirmă reprezentantul CNAS.
Preşedintele CNAS afirmă că a solicitat caselor de asigurări de sănătate, împreună cu direcţiile de sănătate publică (DSP), să realizeze o analiză detaliată pentru fiecare spital în parte.
„Nu ne dorim închiderea spitalelor, ci adaptarea lor la realitate. Nu mai vrem ca spitalele performante să fie penalizate şi cele neperformante să fie, indirect, avantajate. Nu mai vrem să risipim resurse, ci să le direcţionăm acolo unde contează cu adevărat: analize de laborator, investigaţii imagistice, medicamente, materiale sanitare şi plata corectă a gărzilor. În spaţiul public au apărut informaţii privind situaţia de la Institutul Oncologic Bucureşti (IOB), unde pacienţi oncologici ar fi fost trimişi acasă pe motiv că ‘nu sunt bani de la Casă’. Această afirmaţie nu reflectă realitatea”, a precizat Horaţiu-Remus Moldovan.
