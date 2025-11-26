Vizită oficială a unei delegații sanitar-veterinare din Vietnam în județul Alba și la sediul DSVSA. Scopul: Începerea procedurilor pentru exportul de carne de pasăre
O delegație a Departamentului pentru Sănătate Animală și Producție (DAHP) din cadrul Ministerului Agriculturii și Mediului din Vietnam a efectuat o vizită oficială în județul Alba și la sediul Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA). Vizita a fost efectuată în vederea începerii procedurilor necesare pentru aprobarea exportului de carne de pasăre din România către Vietnam.
Programul delegației a început la sediul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) din București, județul Alba fiind unul dintre cele trei județe incluse în itinerariul oficial, alături de Gorj și Vâlcea.
În Alba, reprezentanții vietnamezi au vizitat un abator aparținând unui important procesator de carne de pasăre, precum și Laboratorul Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Alba. Acesta este unul dintre cele mai importante laboratoare din regiune, unde sunt efectuate investigații complexe privind sănătatea animalelor și siguranța alimentelor.
Pe parcursul discuțiilor, conducerea DSVSA Alba a răspuns tuturor întrebărilor adresate de delegația vietnameză și și-a exprimat deplina deschidere spre colaborare, scopul fiind facilitarea accesului produselor avicole românești pe piața din Vietnam, precum și consolidarea cooperării bilaterale în domeniul sănătății animalelor și siguranței alimentelor.
Județul Alba se numără printre cele mai dezvoltate județe ale țării în ceea ce privește industria alimentară, atât prin numărul ridicat de unități din domeniu, cât și prin prezența unor procesatori de top, ale căror produse sunt comercializate în marile lanțuri de magazine din România și din străinătate. Această dezvoltare este susținută și de activitatea DSVSA Alba care, de-a lungul anilor, deși a acționat permanent în slujba protejării consumatorilor, a fost totodată un partener de încredere pentru operatorii din industria alimentară. Pe lângă controalele oficiale, un accent important a fost pus și pe colaborare și îndrumare, scopul fiind asigurarea unor produse alimentare sigure și care să respecte cerințele naționale și europene, se arată într-un comunicat transmis de DSVSA Alba.
