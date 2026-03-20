Viteză limitată la 30 km/h într-un oraș din Alba? Localnicii, invitați să-și spună părerea

Primăria orașului Cugir, în colaborare cu Just Streets Cugir și Poliția Rutieră, au lansat, luni, 16 martie 2026, un chestionar privind oportunitatea reducerii limitei de viteză la 30 km/h în interiorul localității.

Această inițiativă face parte din demersul european JUST STREETS, care urmărește transformarea străzilor în spații mai sigure, mai echitabile și mai prietenoase pentru șoferi, bicicliști și pietoni.

Inițiatorii au explicat și de ce este important ca localnicii din Cugir să răspundă la acest chestionar.

„Siguranța urbană nu înseamnă doar cifre, ci și modul în care ne simțim ca participanți la trafic. Răspunsurile tale ne ajută să înțelegem percepțiile comunității și să luăm decizii bazate pe nevoile reale ale locuitorilor”, au precizat aceștia.

Despre chestionar:

*este anonim și confidențial

*este destinat exclusiv cercetării

*poate fi completat din perspectiva unui șofer, biciclist sau pieton

*se poate completa de mai multe ori, pentru fiecare rol

Chestionarul poate fi completat de cugireni și AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

