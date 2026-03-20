Viteză limitată la 30 km/h într-un oraș din Alba? Localnicii, invitați să-și spună părerea

Primăria orașului Cugir, în colaborare cu Just Streets Cugir și Poliția Rutieră, au lansat, luni, 16 martie 2026, un chestionar privind oportunitatea reducerii limitei de viteză la 30 km/h în interiorul localității.

Această inițiativă face parte din demersul european JUST STREETS, care urmărește transformarea străzilor în spații mai sigure, mai echitabile și mai prietenoase pentru șoferi, bicicliști și pietoni.

Inițiatorii au explicat și de ce este important ca localnicii din Cugir să răspundă la acest chestionar.

„Siguranța urbană nu înseamnă doar cifre, ci și modul în care ne simțim ca participanți la trafic. Răspunsurile tale ne ajută să înțelegem percepțiile comunității și să luăm decizii bazate pe nevoile reale ale locuitorilor”, au precizat aceștia.

Despre chestionar:

*este anonim și confidențial

*este destinat exclusiv cercetării

*poate fi completat din perspectiva unui șofer, biciclist sau pieton

*se poate completa de mai multe ori, pentru fiecare rol

Chestionarul poate fi completat de cugireni și AICI.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Curier Județean

FOTO | O tânără moață, Daria Mateș, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificată a treia oară consecutiv la faza națională a Olimpiadei de Socio-Umane

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 48 de minute

în

20 martie 2026

De

O tânără moață, Daria Mateș, elevă a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni, calificată a treia oară consecutiv la faza națională a Olimpiadei de Socio-Umane Performanță extraordinară a unei eleve de top a Colegiului Național „Avram Iancu” Câmpeni. Daria Mateș s-a calificat a treia oară consecutiv la faza națională a Olimpiadei de Socio-Umane. Ea s-a clasat […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia calificați la faza națională a Olimpiadei de Limba Germană 2026

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

20 martie 2026

De

Trei elevi ai Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia calificați la faza națională a Olimpiadei de Limba Germană 2026 Rezultate de excepție la Olimpiada de Limba Germană 2026 – faza județeană repurtate de elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” Alba Iulia.  „Elevii Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia au obținut rezultate remarcabile, demonstrând pasiune și […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | CONCEDIERI în administrație: Primari și funcționari din primării din Alba, convocați de Prefectură la o întâlnire de lucru. „Reducerea cu siguranță va fi făcută, impactul este calculat”

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

20 martie 2026

De

VIDEO | CONCEDIERI în administrație: Primari și funcționari din primării din Alba, convocați de Prefectură la o întâlnire de lucru. „Reducerea cu siguranță va fi făcută, impactul este calculat” Ordonanța 7 își va produce efectele în Alba, a anunțat prefectul Nicolae Albu la finalul unei întâlniri cu primari și funcționari din primării din județ. Întâlnirea […]

Citește mai mult