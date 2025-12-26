Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății
Un virus mortal, considerat de specialiști mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei.
Un nou virus mortal
Mai exact, Franța a raportat primele cazuri de MERS – sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o boală gravă cu o rată de mortalitate de aproximativ 35%, adică unul din trei pacienți infectați moare.
Autoritățile din Franța au anunțat depistarea primelor cazuri de MERS la începutul lunii decembrie, pe 2 și 3, fiind vorba despre doi călători care au vizitat Peninsula Arabică în noiembrie, relatează Express.co.uk. Organizația Mondială a Sănătății a precizat că „toate cazurile sunt legate de expunerea în Peninsula Arabică, pacienții revenind ulterior în Franța”. Aceste îmbolnăviri reprezintă primele cazuri de MERS confirmate în Franța din 2013, numărul total al infecțiilor confirmate în laborator ajungând la patru, dintre care unul s-a soldat cu deces.
Cei doi pacienți, bărbați cu vârste de peste 70 de ani, au fost supravegheați atent, iar autoritățile sanitare au instituit măsuri pentru prevenirea unui posibil focar. Zeci de contacți au fost monitorizați, însă până la data de 19 decembrie nu au fost raportate noi îmbolnăviri. Analiza genomică a arătat că tulpina identificată este similară celei aflate în circulație în Peninsula Arabică.
Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează
Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) consideră că riscul de transmitere susținută în Europa este foarte scăzut. Totuși, OMS a emis un avertisment, subliniind că nu există un vaccin sau un tratament specific împotriva MERS.
La nivel global, organizația raportează că „de la începutul anului 2025 și până la 21 decembrie 2025 sunt 19 cazuri de coronavirus al sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), inclusiv patru decese”. Dintre acestea, 17 au fost în Arabia Saudită. Sosirea virusului în Europa și America de Nord în această lună evidențiază riscul răspândirii la scară globală.
FOTO: Arhivă (Rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice În noiembrie 2025, numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost de aproape 12.000 de persoane, mai exact, 11.788, cu două persoane mai mult comparativ cu luna anterioară. Din numărul persoanelor, 7.831 sunt beneficiari cu pensie din […]
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor
Datoria guvernamentală a urcat, în septembrie 2025, până la 1.095 miliarde lei. Datele publicate de Ministerul Finanțelor Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a crescut în septembrie 2025 la 1.095 miliarde de lei, față de 1.084 miliarde de lei în luna anterioară, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor, potrivit Agerpres. Ca procent din PIB, datoria guvernamentală […]
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?”
Semnal de alarmă din vârful ANPC: ,,Lămâile și portocalele, considerate furaj animalier atunci când sunt subcalibrate. Cum ajung la raft?” Semnal de alarmă tras de la vârful ANPC. Conform unei postări făcută pe Facebook de Paul Anghel, director General Direcţia Generală Control şi Supraveghere Piaţă ANPC, multe citrice din magazinele din România sunt problematice. Oficialul […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății
Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății Un virus mortal, considerat...
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice
Aproape 12.000 de români au primit pensie de serviciu în noiembrie 2025. Datele Casei Naționale de Pensii Publice În noiembrie...
Știrea Zilei
VIDEO | „Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și înveselesc sătenii aducând vestea Naşterii Domnului
„Butea feciorilor” în Daia Română 2025: Obicei de sute de ani în care tinerii îmbrăcați în costume colindă, dansează și...
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina radiată
Tânăr de 16 ani din Alba Iulia, prins conducând ilegal în seara de Crăciun. Fără permis de conducere și mașina...
Curier Județean
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de ninsori și vânt puternic în aproape toată țara
28 – 29 decembrie 2025 | COD PORTOCALIU de viscol în zona de munte a județului Alba. Cod Galben de...
VIDEO | Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor Trei Magi: ,,Ritual din generație în generație”
Craii de la Vințu de Jos. Tinerii din sat se costumează și colindă pentru a duce mai departe tradiția celor...
Politică Administrație
FOTO | Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității din Șeușa
Investiții de peste 3 milioane de euro în educația din Ciugud: Școală nouă în limba și proiect pentru extinderea unității...
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Opinii Comentarii
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții și obiceiuri
De ce se sărbătorește Crăciunul pe 25 decembrie? Una dintre cele mai iubite sărbători din an, marcată de numeroase tradiții...
MESAJE de CRACIUN fericit 2025! Urări, felicitări și SMS-uri pe care le poți trimite celor dragi
Crăciun fericit! Mesaje de Crăciun 2025 • Felicitări de Crăciun • Urari de Craciun frumoase, amuzante, hazlii, haioase • Mesaje...