Virus mortal, mai periculos decât COVID, confirmat în Europa. Avertismentul transmis de organizația Mondială a Sănătății

Un virus mortal, considerat de specialiști mai periculos decât COVID-19, a fost confirmat oficial. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis primul avertisment public major pe continent de la finalul pandemiei.

Un nou virus mortal

Mai exact, Franța a raportat primele cazuri de MERS – sindromul respirator din Orientul Mijlociu, o boală gravă cu o rată de mortalitate de aproximativ 35%, adică unul din trei pacienți infectați moare.

Autoritățile din Franța au anunțat depistarea primelor cazuri de MERS la începutul lunii decembrie, pe 2 și 3, fiind vorba despre doi călători care au vizitat Peninsula Arabică în noiembrie, relatează Express.co.uk. Organizația Mondială a Sănătății a precizat că „toate cazurile sunt legate de expunerea în Peninsula Arabică, pacienții revenind ulterior în Franța”. Aceste îmbolnăviri reprezintă primele cazuri de MERS confirmate în Franța din 2013, numărul total al infecțiilor confirmate în laborator ajungând la patru, dintre care unul s-a soldat cu deces.

Cei doi pacienți, bărbați cu vârste de peste 70 de ani, au fost supravegheați atent, iar autoritățile sanitare au instituit măsuri pentru prevenirea unui posibil focar. Zeci de contacți au fost monitorizați, însă până la data de 19 decembrie nu au fost raportate noi îmbolnăviri. Analiza genomică a arătat că tulpina identificată este similară celei aflate în circulație în Peninsula Arabică.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) avertizează

Centrul European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) consideră că riscul de transmitere susținută în Europa este foarte scăzut. Totuși, OMS a emis un avertisment, subliniind că nu există un vaccin sau un tratament specific împotriva MERS.

La nivel global, organizația raportează că „de la începutul anului 2025 și până la 21 decembrie 2025 sunt 19 cazuri de coronavirus al sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV), inclusiv patru decese”. Dintre acestea, 17 au fost în Arabia Saudită. Sosirea virusului în Europa și America de Nord în această lună evidențiază riscul răspândirii la scară globală.

