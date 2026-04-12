Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria: „Felicit partidul câștigător!”

Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria: „Felicit partidul câștigător!”

Premierul maghiar Viktor Orban, aflat la conducere de 16 ani, și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegerile parlamentare.

„Bună seara tuturor, dragi prieteni. Rezultatul alegerilor, deși încă nu este pe deplin clar și definitiv, este unul dureros pentru noi. Însă este limpede că responsabilitatea și șansa de a guverna nu ne-au fost încredințate. Felicit partidul câștigător. Vă mulțumesc tuturor pentru munca depusă.

Nu am muncit niciodată atât de intens într-o singură campanie electorală. Am reușit să strângem 2,5 milioane de votanți. 2,5 milioane de oameni și-au pus încrederea în noi și astăzi. Vă mulțumesc din suflet”, a spus Viktor Orban.

Liderul partidului de opoziție TISZA, Peter Magyar, a transmis duminică seară, că premierul maghiar Viktor Orban l-a sunat să-l felicite pentru victoria în alegerile parlamentare.

„Premierul Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie”, a scris acesta pe contul lui de socializare.

Peter Magyar, aproape de victorie în alegerile din Ungaria. Sondajele arată un avans considerabil față de partidul lui Viktor Orbán

Peter Magyar, aproape de victorie în alegerile din Ungaria. Sondajele arată un avans considerabil față de partidul de lui Viktor Orbán Prezența la vot a depășit, duminică, 12 aprilie 2026 77,8% în alegerile parlamentare din Ungaria, un scrutin considerat decisiv pentru viitorul politic al țării. În lipsa exit-poll-urilor clasice, ultimele sondaje indicau un avantaj pentru […]

Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați

Zeci de aplicații din Google Play au fost infectate cu un soft periculos. Milioane de utilizatori Android, afectați Malware-ul NoVoice a fost identificat în 50 de aplicații Android disponibile în Google Play, care au cumulat 2,3 milioane de descărcări, reușind să evite detectarea și să vizeze dispozitivele neactualizate. Descărcat de peste 2,3 milioane de ori, […]

Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!”

Motivul invocat de o șoferiță prinsă la volan cu o viteză amețitoare de Paști 2026: „Se ard cozonacii în cuptor!" O femeie de 35 de ani a fost depistată de polițiștii rutieri în timp ce circula cu o viteză foarte mare pe DN 38, în județul Constanța. Totul s-a petrecut aseară, când aparatul radar a […]

