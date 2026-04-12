Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în alegerile parlamentare din Ungaria: „Felicit partidul câștigător!”

Premierul maghiar Viktor Orban, aflat la conducere de 16 ani, și-a recunoscut duminică seară înfrângerea în alegerile parlamentare.

„Bună seara tuturor, dragi prieteni. Rezultatul alegerilor, deși încă nu este pe deplin clar și definitiv, este unul dureros pentru noi. Însă este limpede că responsabilitatea și șansa de a guverna nu ne-au fost încredințate. Felicit partidul câștigător. Vă mulțumesc tuturor pentru munca depusă.

Nu am muncit niciodată atât de intens într-o singură campanie electorală. Am reușit să strângem 2,5 milioane de votanți. 2,5 milioane de oameni și-au pus încrederea în noi și astăzi. Vă mulțumesc din suflet”, a spus Viktor Orban.

Liderul partidului de opoziție TISZA, Peter Magyar, a transmis duminică seară, că premierul maghiar Viktor Orban l-a sunat să-l felicite pentru victoria în alegerile parlamentare.

„Premierul Viktor Orbán ne-a felicitat pentru victorie”, a scris acesta pe contul lui de socializare.

foto: arhivă

