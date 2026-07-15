Inspectorul ITM Alba, acuzat că dădea firmelor informații despre controale, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile
Inspectorul ITM Alba, acuzat că dădea firmelor informații despre controale, plasat sub control judiciar pentru 60 de zile
Inspectorul ITM Alba, acuzat că dădea firmelor informații despre controale, a fost miercuri, 15 iulie 2026, plasat sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Urmare a comunicatului cu nr. 1325/E/I-36/2026 din data de 14.07.2026, Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
În data de 15.07.2026, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul NEGRU DORU-CĂLIN, aflat în stare de reținere, pentru săvârșirea a 53 de infracțiuni de divulgare a informațiilor secrete de serviciu sau nepublice prev. de art. 304 alin. 1 C.pen., precum și luarea măsurii controlului judiciar față de inculpat pe o durată de 60 de zile.
Ce se investighează
Divulgarea repetată a unor informații secrete de serviciu sau nepublice de către un funcționar public cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba (2021–2026)
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Modul de operare
Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că există probe din care rezultă bănuiala rezonabilă că, în perioada 2021–2026, în calitate de angajat cu atribuții de control în cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba, inculpatul NEGRU DORU-CĂLIN a divulgat, în mod repetat și fără drept, informații nedestinate publicității către reprezentanții unor agenți economici ce își desfășurau activitatea economică pe raza județului Alba, constând în anunțarea unor controale viitoare ce aveau caracter inopinat și confidențial sau a unor controale de fond ori tematice care urmau a fi efectuate de alți inspectori de muncă, fără a fi mandatat de către aceștia pentru a anunța controalele.
Ca urmare a divulgării informațiilor nedestinate publicității, agenții economici au fost preveniți, iar controalele nu au mai avut efectele pentru care fuseseră organizate, o mare parte dintre acestea urmărind identificarea și combaterea muncii nedeclarate. Totodată, pe baza indicațiilor oferite de inculpat, reprezentanții agenților economici s-au pregătit în mod corespunzător pentru a evita aplicarea unor sancțiuni contravenționale pentru încălcarea normelor legale din domeniul relațiilor de muncă sau al securității și sănătății în muncă.
Controlul judiciar al inculpatului NEGRU DORU-CĂLIN pe o durată de 60 de zile, măsura a fost dispusă la data de 15.07.2026 de procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba.
Obligațiile impuse inculpatului pe durata controlului judiciar
– să nu depășească limita teritorială a României decât cu încuviințarea prealabilă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba;
– să nu se apropie și să nu comunice, direct sau indirect, pe nicio cale, cu colegii audiați în calitate de martori și cu reprezentanții agenților economici cărora le-a divulgat, fără drept, date nepublice privind efectuarea unor controale;
– să nu exercite activitatea în exercitarea căreia a săvârșit faptele, respectiv cea de inspector de muncă la Serviciul control relații de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Alba.
Inculpatului i s-a atras atenția că, în cazul încălcării cu rea-credință a obligațiilor impuse, măsura controlului judiciar poate fi înlocuită cu măsura arestului la domiciliu sau cu măsura arestării preventive.
Sesizarea faptelor de corupție
Persoanele care au cunoștință despre săvârșirea unor fapte de corupție pe raza județului Alba au posibilitatea de a sesiza în scris Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba la adresa de e-mail [email protected] sau telefonic Serviciul Județean Anticorupție Alba la Call-center anticorupție – 0800.806.806. Conform art. 290 alin. 2 Cod procedură penală: mituitorul NU se pedepsește dacă denunță fapta mai înainte ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat cu privire la aceasta.
Raportat la actele procedurale efectuate în cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom putea oferi detalii suplimentare.
Precizăm că efectuarea punerii în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurilor preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului și prevenirea săvârșirii unor alte infracțiuni, iar aceste acte și măsuri de urmărire penală nu pot în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție
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