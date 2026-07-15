Caz de trichineloză confirmat la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua. Proprietarul va fi despăgubit

Un caz de trichineloză la un porc domestic crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua, județul Alba, a fost confirmat la începutul acestei săptămâni.

Examinarea trichineloscopică a fost efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitate, iar diagnosticul a fost confirmat în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Alba.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, carcasa porcului și subprodusele rezultate au fost declarate improprii consumului uman și au fost dirijate către neutralizare, în baza Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.

Animalul era identificat și înregistrat în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA), fiind crotaliat. În acest caz a fost deschis dosarul necesar acordării despăgubirilor către proprietar, conform prevederilor legale.

Deși sacrificarea porcilor în gospodăriile populației este asociată, în mod tradițional, cu perioada sărbătorilor de iarnă, DSVSA Alba reamintește că obligația efectuării examenului trichineloscopic se aplică pe tot parcursul anului, indiferent de perioada în care are loc sacrificarea animalelor. Această măsură este esențială pentru protejarea sănătății consumatorilor și prevenirea îmbolnăvirilor la om.

De asemenea, reamintim că este strict interzis consumul cărnii, al șoriciului, al urechilor sau al oricăror alte produse provenite de la porcul sacrificat înainte de obținerea rezultatului favorabil al examenului trichineloscopic. Examinarea este obligatorie atât pentru porcii identificați și înregistrați în baza națională de date, cât și pentru cei neidentificați.

Trichineloza este o boală parazitară transmisibilă de la animale la om prin consumul de carne infestată cu larve ale paraziților din genul Trichinella. La animale, infestarea nu produce semne clinice evidente, motiv pentru care un porc infectat poate părea perfect sănătos. Singura metodă sigură de depistare a bolii este examinarea de laborator a probelor de carne (în acest sens, fiecare sacrificare trebuie adusă la cunoștința medicului veterinar din localitate).

DSVSA Alba reamintește că porcii sacrificați în gospodăriile populației sunt destinați exclusiv consumului familial, iar comercializarea cărnii și a produselor obținute în urma sacrificării acestora este interzisă.

Recomandăm tuturor crescătorilor de porcine să respecte măsurile sanitar-veterinare și să solicite efectuarea examenului trichineloscopic înainte de consumul cărnii, pentru protejarea sănătății familiei și prevenirea apariției unor cazuri de îmbolnăvire.

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