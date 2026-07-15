Curier Județean

Caz de trichineloză confirmat la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua. Proprietarul va fi despăgubit

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

Caz de trichineloză confirmat la un porc crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua. Proprietarul va fi despăgubit

Un caz de trichineloză la un porc domestic crescut și sacrificat într-o gospodărie din comuna Sălciua, județul Alba, a fost confirmat la începutul acestei săptămâni.

ziarul unirea ca sursa de stiri google

Examinarea trichineloscopică a fost efectuată de medicul veterinar de liberă practică împuternicit din localitate, iar diagnosticul a fost confirmat în cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor din cadrul DSVSA Alba.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, carcasa porcului și subprodusele rezultate au fost declarate improprii consumului uman și au fost dirijate către neutralizare, în baza Regulamentului (CE) nr. 1069/2009.

Animalul era identificat și înregistrat în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA), fiind crotaliat. În acest caz a fost deschis dosarul necesar acordării despăgubirilor către proprietar, conform prevederilor legale.

Deși sacrificarea porcilor în gospodăriile populației este asociată, în mod tradițional, cu perioada sărbătorilor de iarnă, DSVSA Alba reamintește că obligația efectuării examenului trichineloscopic se aplică pe tot parcursul anului, indiferent de perioada în care are loc sacrificarea animalelor. Această măsură este esențială pentru protejarea sănătății consumatorilor și prevenirea îmbolnăvirilor la om.

De asemenea, reamintim că este strict interzis consumul cărnii, al șoriciului, al urechilor sau al oricăror alte produse provenite de la porcul sacrificat înainte de obținerea rezultatului favorabil al examenului trichineloscopic. Examinarea este obligatorie atât pentru porcii identificați și înregistrați în baza națională de date, cât și pentru cei neidentificați.

Trichineloza este o boală parazitară transmisibilă de la animale la om prin consumul de carne infestată cu larve ale paraziților din genul Trichinella. La animale, infestarea nu produce semne clinice evidente, motiv pentru care un porc infectat poate părea perfect sănătos. Singura metodă sigură de depistare a bolii este examinarea de laborator a probelor de carne (în acest sens, fiecare sacrificare trebuie adusă la cunoștința medicului veterinar din localitate).

DSVSA Alba reamintește că porcii sacrificați în gospodăriile populației sunt destinați exclusiv consumului familial, iar comercializarea cărnii și a produselor obținute în urma sacrificării acestora este interzisă.

Recomandăm tuturor crescătorilor de porcine să respecte măsurile sanitar-veterinare și să solicite efectuarea examenului trichineloscopic înainte de consumul cărnii, pentru protejarea sănătății familiei și prevenirea apariției unor cazuri de îmbolnăvire.

Secțiune Știri sub articolul principal

Adăugați Ziarul Unirea ca sursă de ȘTIRI GOOGLE

Ultimele știri publicate în ZiarulUnirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Foto | Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările

Ioana Oprean

Publicat

acum 58 de minute

în

15 iulie 2026

De

Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna, aproape finalizată: În ce stadiu sunt lucrările Reabilitarea Stației de Tratare a Apei Zlatna este aproape finalizată, progresul fizic al lucrărilor executate depășind la această dată 95%. Pe lângă amenajarea terenului și reabilitarea clădirii, cu rețelele de utilități aferente, noua stație include o linie de tratare a apei […]

Citește mai mult

Curier Județean

15 iulie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

15 iulie 2026

De

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează miercuri, 15 iulie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]

Citește mai mult

Curier Județean

Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

15 iulie 2026

De

Șofer din Meteș, prins băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia: Avea o alcoolemie de 0,57 mg/l Un șofer din Meteș a fost prins de polițiști băut la volan pe Calea Moților din Alba Iulia. Bărbatul avea o alcoolemie de 0,57 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data de 14 iulie 2026, în jurul […]

Citește mai mult