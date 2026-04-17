VIDEO | Zeci de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Ocna Mureș: Amenzi de peste 4,000 de lei și 17 abateri contravenționale

Zeci de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Ocna Mureș: Amenzi de peste 4,000 de lei și 17 abateri contravenționale

Polițiștii din Ocna Mureș au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.655 de lei, au verificat 85 de persoane și 52 de autovehicule în cadrul unei acțiuni desfășurate în 16 aprilie 2026 pentru prevenirea faptelor ilegale și menținerea ordinii publice.

Conform IPJ Alba, la data de 16 aprilie 2026, în intervalul orar 17.00-20.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au desfășurat o acțiune pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 85 de verificări de persoane și 52 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 17 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 4.655 de lei, și au fost efectuate 24 de testări privind conducerea sub influența alcoolului.

De asemenea, au fost consiliate 11 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

