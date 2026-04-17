VIDEO | Zeci de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Ocna Mureș: Amenzi de peste 4,000 de lei și 17 abateri contravenționale

Curier Județean

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 minute

în

De

Zeci de persoane și autovehicule verificate de polițiștii din Ocna Mureș: Amenzi de peste 4,000 de lei și 17 abateri contravenționale

Polițiștii din Ocna Mureș au aplicat 17 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 4.655 de lei, au verificat 85 de persoane și 52 de autovehicule în cadrul unei acțiuni desfășurate în 16 aprilie 2026 pentru prevenirea faptelor ilegale și menținerea ordinii publice.

Conform IPJ Alba, la data de 16 aprilie 2026, în intervalul orar 17.00-20.00, polițiștii din orașul Ocna Mureș au desfășurat o acțiune pentru combaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 85 de verificări de persoane și 52 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 17 abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 4.655 de lei, și au fost efectuate 24 de testări privind conducerea sub influența alcoolului.

De asemenea, au fost consiliate 11 persoane aflate în situații conflictuale, pe linia violenței domestice, combaterea violenței domestice fiind un obiectiv prioritar al Poliției Române.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ACCIDENT pe DN 67 C Transalpina, la Săsciori: Un localnic de 22 de ani, cu „alcool la bord” și… fără permis, s-a „înfipt” cu mașina într-un parapet în toiul nopții

Ioana Oprean

Publicat

acum 21 de minute

în

17 aprilie 2026

De

ACCIDENT pe DN 67 C Transalpina, la Săsciori: Un localnic de 22 de ani, cu „alcool la bord” și… fără permis, s-a „înfipt” cu mașina într-un parapet în toiul nopții Vineri, 17 aprilie 2026, în jurul orei 01.30, polițiștii din municipiul Sebeș au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe raza […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Izvorul Tămăduirii 2026, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Credincioșii au participat la slujba pentru sfințirea Aghiasmei Mici

Ioana Oprean

Publicat

acum 38 de minute

în

17 aprilie 2026

De

Izvorul Tămăduirii 2026, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Credincioșii au participat la slujba pentru sfințirea Aghiasmei Mici Credincioșii ortodocși au participat în număr mare vineri, 17 aprilie 2026, la Catedrala Încoronării din Alba Iulia, de Izvorul Tămăduirii, la slujba de sfinţire a apei, dar şi pentru a lua cu ei Aghiasma Mică. La Catedrala […]

Citește mai mult

Curier Județean

Câinii fără stăpân s-au înmulțit și le dau fiori localnicilor într-un oraș de munte din Alba: Apel al autorităților

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

17 aprilie 2026

De

Câinii fără stăpân s-au înmulțit și le dau fiori localnicilor într-un oraș de munte din Alba: Apel al autorităților Câinii fără stăpân s-au înmulțit și le dau fiori localnicilor în orașul Baia de Arieș, din zona de munte a județului Alba. În context, primarul Marius Dup a făcut vineri, 17 aprilie 2026, un apel public […]

Citește mai mult