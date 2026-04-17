VIDEO | SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care au intervenit să aplaneze conflictul

SCANDAL la Zlatna: Trei bărbați REȚINUȚI de polițiști după ce s-au bătut între ei. Au agresat alte 4 persoane care au intervenit să aplaneze conflictul

Trei bărbați din Zlatna au fost reținuți de polițiști după ce s-au bătut între ei, în urma unui scandal iscat pe raza orașului. Au agresat alte 4 persoane care au intervenit să aplaneze conflictul.

Potrivit IPJ Alba, la data de 17 aprilie 2026, polițiștii din orașul Zlatna au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de trei bărbați, cu vârste cuprinse între 22 și 31 de ani, din orașul Zlatna, cercetați pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 16 aprilie 2026, în timp ce se aflau în incinta unui local public de pe raza orașului Zlatna, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu privind un conflict mai vechi, cei trei bărbați s-ar fi agresat fizic reciproc și i-ar fi agresat și pe doi bărbați, în vârstă de 39, respectiv 50 de ani, din orașul Zlatna, și pe două femei, în vârstă de 41, respectiv 59 de ani, din orașul Zlatna, persoane care au intervenit între cei trei bărbați pentru a aplana conflictul.

Aceștia vor fi prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia pentru a fi dispuse măsurile legale.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

