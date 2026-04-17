VIDEO | FURT dintr-o mașină la Aiud: Bărbat din județul Arad, REȚINUT după ce a sustras 800 de lei, o geantă, un telefon și mai multe documente personale

FURT dintr-o mașină la Aiud: Bărbat din județul Arad, REȚINUT după ce a sustras 800 de lei, o geantă, un telefon și mai multe documente personale

Un bărbat de 39 de ani, din orașul Sebiș, județul Arad, a fost reținut pentru 24 de ore de polițiștii din Aiud, fiind cercetat pentru furt, după ce ar fi sustras bunuri dintr-un autoturism parcat în municipiu.

Acesta ar fi furat dintr-un autoturism neasigurat, parcat pe strada Gării din Aiud, o geantă în care se aflau un telefon mobil, 800 de lei și mai multe documente personale.

Potrivit IPJ Alba, la data de 16 aprilie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Aiud au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din orașul Sebiș, județul Arad, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 12 aprilie 2026, în jurul orei 19.00, bărbatul ar fi sustras dintr-un autoturism neasigurat, care se afla parcat pe strada Gării din municipiul Aiud, o geantă în care se afla un telefon mobil, suma de 800 de lei și diverse documente personale.

O parte din prejudiciul cauzat a fost recuperat și restituit persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

