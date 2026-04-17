Amenzi de peste 12.000 de lei și 5 permise de conducere reținute de polițiștii din Alba Iulia: ,,Acțiunile vor continua și în perioada următoare”

Polițiștii rutieri din Alba Iulia au aplicat 54 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 12.567 de lei, și au reținut cinci permise de conducere, în urma unei acțiuni.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 aprilie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au acționat, pe raza municipiului, pentru combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, respectiv neacordarea priorității de trecere pietonilor și vehiculelor, combaterea indisciplinei pietonilor, a bicicliștilor și a conducătorilor trotinetelor electrice.

Au fost constatate 54 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 12.567 de lei.

Au fost reținute cinci permise de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.

Aceste acțiuni vor continua și în perioada următoare pentru siguranța tuturor participanților la trafic.

