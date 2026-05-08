Comunicat de presă – 8 mai 2026: Anunț lansare proiect „Reabilitare clădire internat Liceul Corneliu Medrea Zlatna, județul Alba”
08.05.2026
TITLUL PROIECTULUI: „Reabilitare clădire internat Liceul Corneliu Medrea Zlatna, județul Alba”
Cod SMIS: 332401
Scopul proiectului: Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale de la nivelul Liceului Corneliu Medrea Zlatna, în scopul asigurării unui proces educațional la standarde europene.
Beneficiar: PARTENERIAT ÎNTRE UAT ORAȘ ZLATNA ȘI LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA
Perioada de implementare: 18.02.2026-17.02.2029
|Valoarea totală a proiectului (Lei)
16.536.318,44
|Valoarea cofinanțării UE (lei)
8.209.618,91
Rezumat proiect și activități:
Rezultatul urmărit prin prezenta investiție este creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic, prin îmbunătățirea infrastructurii educaționale de la nivelul Liceului Corneliu Medrea Zlatna.
Obiectivele specifice sunt următoarele:
Obiectiv specific 1: Reabilitarea clădirii aferente Liceului Corneliu Medrea, prin modernizarea și dotarea spațiilor educaționale – săli de clasă, ateliere tehnice, laboratoare și a structurilor de cazare, în termen de 36 luni de la semnarea contractului de finanțare.
Obiectiv specific 2: Îmbunătățirea accesului la educație modernă și incluzivă, prin derularea activităților de promovare a ofertei educaționale la nivelul comunităților defavorizate, în termen de 36 luni de la semnarea contractului de finanțare.
Obiectiv specific 3: Îmbunătățirea nivelului de pregătire al cadrelor didactice (minim 2 cadre diactice instruite), prin participarea la cursuri de pregătire, în termen de 36 luni de la semnarea contractului de finanțare.
