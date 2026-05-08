Tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, REȚINUTĂ polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud: Cât timp va sta după gratii

O tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, a fost reținută de polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud.

Potrivit IPJ Alba, la data de 7 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut o tânără, în vârstă de 21 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesoarea unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 7 mai 2026, de către Tribunalul Alba.

Aceasta a fost condamnată la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.

Tânăra a fost depusă în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

