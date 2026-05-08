Tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, REȚINUTĂ polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud: Cât timp va sta după gratii
Tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, REȚINUTĂ polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud: Cât timp va sta după gratii
O tânără de 21 de ani, din Alba Iulia, condamnată pentru trafic de droguri de mare risc, a fost reținută de polițiști și dusă în Penitenciarul Aiud.
Potrivit IPJ Alba, la data de 7 mai 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut o tânără, în vârstă de 21 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesoarea unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 7 mai 2026, de către Tribunalul Alba.
Aceasta a fost condamnată la executarea unei pedepse privative de libertate de 3 ani și 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc în formă continuată.
Tânăra a fost depusă în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
8 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
8 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ Polițiștii rutieri acționează vineri, 8 mai 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul […]
VIDEO | RAZIE de amploare în Ocna Mureș: AMENZI de aproape 8.000 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate, dar și consiliere pentru 10 persoane aflate în situații conflictuale
VIDEO | RAZIE de amploare în Ocna Mureș: AMENZI de aproape 8.000 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate, dar și consiliere pentru 10 persoane aflate în situații conflictuale Joi, 7 mai 2026, în intervalul orar 17.00-20.00, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Ocna Mureș, împreună cu cei ai Secției 4 de Poliție Rurală Ocna […]
VIDEO | Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe o stradă din Teiuș: A fost REȚINUT de polițiști. A avut o alcoolemie de 0,94 mg/litru alcool pur
Bărbat din Alba Iulia, prins BĂUT la volan pe o stradă din Teiuș: A fost REȚINUT de polițiști Un bărbat de 57 de ani din Alba Iulia a fost reținut de polițiști după ce a fost prins conducând sub influența alcoolului pe strada Clujului din Teiuș. După testarea cu aparatul etilotest a rezultat o valoare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
FOTO | Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș
Noul Mercedes-Benz GLC electric a intrat în producție la uzina din Bremen, cu unități de propulsie fabricate la Sebeș Constructorul...
8-10 mai 2026 | Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor
Averse de ploaie, descărcări electrice și rafale de vânt în România: Anunțul de ultimă oră al meteorologilor Administrația Națională de...
Știrea Zilei
VIDEO | Vârstnic din Alba, înșelat cu 22.000 de lei prin metoda „accidentul”: Escrocii i-au spus că fiul său a suferit un accident și trebuie operat de urgență. Doi tineri, REȚINUȚI
Vârstnic din Alba, înșelat cu 22.000 de lei prin metoda „accidentul”: Escrocii i-au spus că fiul său a suferit un...
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe
Recensământ 2026 al circulației rutiere pe rețeaua de drumuri județene din Alba: Când va începe Prima etapă a Recensământului circulației...
Curier Județean
8 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ
8 mai 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul radar e-SIGUR, în zonele cu risc rutier din județ...
VIDEO | RAZIE de amploare în Ocna Mureș: AMENZI de aproape 8.000 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate, dar și consiliere pentru 10 persoane aflate în situații conflictuale
VIDEO | RAZIE de amploare în Ocna Mureș: AMENZI de aproape 8.000 de lei. Zeci de persoane și mașini verificate,...
Politică Administrație
FOTO | Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună”
Acord Bolojan-Fritz „pentru a apăra direcția de reformă și corectitudine pe care ne-am întemeiat guvernarea comună” „Partidul Național Liberal și...
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale pentru desemnarea Președintelui PNL drept candidat pentru funcție”
Ilie Bolojan poate fi desemnat din nou prim-ministru: Decizia CCR care permite acest scenariu. Lider PNL: „Nu există impedimente constituționale...
Opinii Comentarii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii
8 mai – Ziua mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii Comitetul Internațional al Crucii Roșii a declarat, în 1859,...
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat patru lovituri de departajare
7 mai 1986: Steaua București a câștigat Cupa Campionilor Europeni la fotbal. ”Eroul de la Sevilla”, Helmuth Duckadam a apărat...