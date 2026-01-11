VIDEO | Un oraș mic, cu visuri mari: Proiect „doi în unu” cu fonduri europene la Zlatna – modernizarea străzii Valea Morilor și construirea unei case de cultură

Un oraș mic, cu visuri mari: Proiect „doi în unu” cu fonduri europene la Zlatna – modernizarea străzii Valea Morilor și construirea unei case de cultură

Un proiect „doi în unu”, care îmbină construirea unei case de cultură impunătoare cu modernizarea străzii Valea Morilor, se numără printre prioritățile primarului orașului Zlatna, Silviu Ponoran.

Edilul a explicat pentru Ziarul „Unirea” că speră ca această investiție complexă, realizată din fonduri europene, începută deja de câțiva ani, să fie dusă la bun sfârșit, transformând atât centrul cultural al orașului, cât și una dintre cele mai vechi zone din localitate.

Casa de Cultură multifuncțională: spectacole de teatru, proiecții de film sau concerte simfonice

Casa de cultură reprezintă componenta principală a proiectului „2 în 1”. Potrivit edilului, lucrările la sală au fost realizate din fondurile existente în cadrul proiectului, însă pentru finalizarea completă este necesară o finanțare suplimentară de aproximativ 35 de milioane de lei.

„Am refăcut studiul de fezabilitate și mai este nevoie de 35 de milioane de lei pentru a o duce la bun sfârșit. Conform Ordonanței 36 din 2013, aceste obiective trebuie finalizate până la sfârșitul exercițiului bugetar, adică până la 31 decembrie 2026. În caz contrar, suntem obligați să returnăm finanțarea, iar aici vorbim de 5 milioane de euro”, a explicat Ponoran.

El a precizat că, deși investiția inițială a fost de 5 milioane de euro, suma nu putea acoperi o construcție de asemenea importanță: „Inițial, proiectul era gândit ca o hală, dar noi nu facem un cămin cultural, ci o adevărată sală de spectacole, potrivită pentru un oraș cu tradiție istorică precum Zlatna, locul unde, în 1782, a fost descoperit teluriul. Mozart, atunci când a compus Flautul fermecat, s-a inspirat din această descoperire făcută la Zlatna”, a subliniat primarul.

Silviu Ponoran a mărturisit că își dorește ca inaugurarea sălii să aibă loc chiar cu opera „Flautul fermecat”.

Noua Casă de cultură ar urma să fie multifuncțională, deoarece va putea găzdui spectacole de teatru, proiecții de film, reprezentații de operă și concerte simfonice. „Nu este doar o simplă sală, ci un complex complet, cu cabine pentru actori dispuse pe trei niveluri, cu fosă pentru orchestră și toate dotările necesare unui edificiu modern de spectacol. Are 400 de locuri, o capacitate perfect adaptată pentru Zlatna”, a adăugat primarul.

Modernizarea străzii Valea Morilor, una dintre cele mai vechi din Zlatna

Valea Morilor este o stradă cu o zonă îngustă, motiv pentru care, încă din faza de proiectare, s-a avut în vedere regularizarea albiei și construirea unei pasarele pietonale: „Este o zonă în care trăiesc mulți dintre băștinașii Zlatnei”, a precizat primarul.

Strada prevăzută în proiect face legătura între satele Vâltori și Runc. Modernizarea se va realiza până în satul Vâltori inclusiv, întrucât porțiunea de drum care urmează este încadrată ca drum forestier. Administrația locală a încercat să revendice această porțiune și să o includă într-un proiect de modernizare, însă instanțele nu au recunoscut dreptul de proprietate, chiar dacă Primăria figurează ca proprietar tabular, potrivit edilului.

O sentință definitivă a Curții de Apel Alba, pronunțată în urmă cu mai mulți ani a împiedicat astfel modernizarea completă a drumului. În prezent, zona vizată de proiect are aproximativ 5 kilometri, dintre care 3,6 kilometri fac parte din obiectivul actual, iar 2,4 kilometri reprezintă pasarela pietonală. „Un specialist mi-a spus că ar putea fi cea mai lungă pasarelă în consolă din Europa. Nu știu sigur dacă este așa, dar oricum este o realizare importantă”, a menționat Silviu Ponoran.

Nevoie de fonduri suplimentare pentru realizarea proiectului „doi în unu”

Proiectul Casei de cultură din Zlatna are nevoie de finanțare suplimentară pentru a putea fi realizat în întregime. Silviu Ponoran a explicat că, deși lucrările sunt momentan blocate din lipsă de fonduri, există soluții legale și administrative care pot asigura finanțarea necesară pentru finalizarea investiției. „Nu cred că Guvernul României își dorește să returnăm 5 milioane de euro, având în vedere că este vorba de un proiect complex, format din două componente: sala de spectacole și strada Valea Morilor”, a explicat acesta.

Primăria Zlatna a demarat deja procedura de licitație cu clauză suspensivă, lucru care permite selectarea constructorului înainte de obținerea finanțării, astfel încât, atunci când se va obține finanțarea, constructorul să poată începe lucrările la scurt timp după.

Primarul s-a arătat optimist în privința găsirii unei soluții, menționând că a avut deja discuții cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării, Ministerului de Finanțe și Companiei Naționale de Investiții.

