VIDEO | Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului
Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, REȚINUT de polițiști: Materiale de propagandă legionară, găsite în casa tânărului
Un minor care a fluturat un steag cu Zelea Codreanu la Alba Iulia de Ziua Națională, a fost reținut de polițiștii din Alba. Materiale de propagandă legionară au fost găsite în casa tânărului, în urm aunor percheziții.
Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia este împuternicit să aducă la cunoștințavpublicului următoarele:
La data de 03.12.2025, în urma informaţiilor şi imaginilor apărute în spaţiul public şi în mediul online, poliţiştii din cadrul I.P.J Alba – Serviciul de Investigaţii Criminale s-au sesizat din oficiu cu privire la comiterea infracţiunii de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 4 alin. 2 din O.U.G nr. 31/2002.
Din probele administrate până în prezent a rezultat că, la data de 01.12.2025, în timp ce se afla în mun. Alba Iulia, în fața Muzeului Național al Unirii, într-o zonă aglomerată, în contextul sărbătoririi Zilei Naționale a României, o persoană de sex masculin a utilizat în public simboluri legionare, respectiv un steag tricolor cu chipul lui Corneliu Zelea Codreanu, fost lider și fondator al Mișcării Legionare și alt steag tricolor cu un simbol asociat mișcării legionare, respectiv “crucea în pumn”, ocazie cu care a deținut și purtat și alte însemne specifice, arătând susținere față de această mișcare fascistă și ultranaționalistă.
Aceste simboluri au fost expuse ostentativ într-o adunare publică, în proximitatea monumentelor istorice şi în prezenţa unui număr mare de participanţi.
În cauză a fost pus în executare de către organele de poliţie un mandat de percheziție domiciliară la un imobil din raza jud. Mureş, ocazie cu care, la locuinţa persoanei în cauză, au fost identificate şi ridicate materiale de propagandă legionară (steaguri cu stema “Garda de Fier”, cărți, înscrisuri care îl reprezintă pe Corneliu Zelea Codreanu), dar şi o sutana preoţească de culoare neagră purtată de suspect la data săvârşirii faptei.
Faţă de persoana în cauză, la data de 10.12.2025, poliţiştii din cadrul I.P.J. Alba au dispus măsura preventivă a reţinerii pentru o perioadă de 24 de ore.
De asemenea, în urma probatoriul administrat, la data de 11.12.2025 procurorul de caz a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale, persoana în cauză dobândind calitatea de inculpat, în cursul aceleiaşi zile fiind dispusă măsura preventivă a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.
Precizăm că aceste activități sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual necesar pentru administrarea probatoriului şi prevenirea săvârşii unor alte infracţiuni, și nu pot în nicio situaţie să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.
