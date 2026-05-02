Cum va fi VREMEA în România până în 1 iunie 2026: Temperaturi de vară, după episodul rece. Prognoza METEO pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a dat publicității, vineri, 1 mai 2026, prognoza meteo pe 4 săptămâni. Estimările meteorologilor indică faptul că va urma o perioadă cu temperaturi de vară după episodul de vreme rece.

*Săptămâna 04.05.2026 – 11.05.2026

Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, nord-vestice și centrale, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar în cea mai mare parte a țării.

*Săptămâna 11.05.2026 – 18.05.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și local în cele centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval.

*Săptămâna 18.05.2026 – 25.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, posibil ușor mai ridicate în sud-vestul teritoriului.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

*Săptămâna 25.05.2026 – 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

