VIDEO | Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa moștenire nepotului meu”

Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa moștenire nepotului meu”

După 36 de ani, de la Revoluţia din 1989, un albaiulian încă păstrează cu sfințenie un tricolor cu stema decupată, purtat de el în Decembrie 1989, pe străzile oraşului.

Steagul lui Petru Groza este unul dintre drapelele tricolore originale purtate de revoluţionari pe străzile oraşului Alba Iulia, în decembrie 1989.

,,Acest steag este din 21 decembrie 1989. Eu i-am tăiat stema, l-am decupat și am ieșit. Erau vreo 15-20 de inși aici și de aici s-a format coloana și am mărșăluit până în data de 22 decembrie, când am ajuns la Prefectură”, povestește bărbatul.

Albaiulianul este nelipsit an de an de la manifestările organizate de autoritățile locale pe data de 21 decembrie, de Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății. Petru Groza are întotdeauna cu el drapelul purtat în urmă cu 36 de ani pe aceleași străzi ale orașului. Bărbatul mai spune că tricolorul îl va lăsa moștenire nepotului său, Laurențiu.

Despre România anului 2025, Petru Groza se arată dezamăgit și spune că ,, este pe jumătate libertatea pe care ne-am dorit-o și am câștigat-o atunci. Cu voia Bunului Dumnezeu poate redevenim ce am fost odată, avem capete luminate și minți luminate, suntem harnici, avem de toate”, a declarat bărbatul pentru ziarulunirea.ro.

Autorităţile comuniste din Alba nu au reacţionat violent la manifestaţia tinerilor, până a doua zi la grupul condus de Babiţchi alăturându-se şi alţi cetăţeni. A doua zi, conducerea PCR a pactizat cu manifestanţii adunaţi în faţa Consiliului Popular Judeţean. Primul secretar PCR, Ioan Savu, a fost aclamat de manifestanţi în momentul în care a anunţat că susţine manifestaţia. După fuga dictatorului cu elicopterul de pe clădirea Comitetului central PCR, revoluţionarii din Alba au preluat conducerea judeţului. Revoluţionarii au ocupat sediul Securităţii şi i-au dezarmat personalul instituţiei.

Teama de terorişti, confuzia şi poate lipsa de comunicare între grupurile revoluţionarilor au dus la schimburi de focuri, răniţi şi chiar morţi. Alba Iulia era cuprinsă de o isterie generală provocată de anunţuri de genul “Apă otravită”, “Vin Terorişti dinspre Mamut”, venite pe diferite canale, greu de verificat. Teama şi deruta au fost principalii factori care au dus la apariţia primelor victime.

Evenimentele din Decembrie 1989 reprezintă un episod sângeros din istoria românilor. În Alba, 23 de persoane au murit pentru libertate, iar alte 111 au fost rănite. Prea puţini dintre vinovaţii crimelor de la Alba Iulia au fost descoperiţi. Au fost arestaţi la vremea respectivă conducătorii Securităţii, dar, în final, nu au fost condamnaţi. Este vorba, printre alţii, de maiorul Gheorghe Lupeş, fost şef al Securităţii din Alba în decembrie 1989 şi de locotenent-colonelul Florian Brihac.

