VIDEO | Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa moștenire nepotului meu”
Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa moștenire nepotului meu”
După 36 de ani, de la Revoluţia din 1989, un albaiulian încă păstrează cu sfințenie un tricolor cu stema decupată, purtat de el în Decembrie 1989, pe străzile oraşului.
Steagul lui Petru Groza este unul dintre drapelele tricolore originale purtate de revoluţionari pe străzile oraşului Alba Iulia, în decembrie 1989.
,,Acest steag este din 21 decembrie 1989. Eu i-am tăiat stema, l-am decupat și am ieșit. Erau vreo 15-20 de inși aici și de aici s-a format coloana și am mărșăluit până în data de 22 decembrie, când am ajuns la Prefectură”, povestește bărbatul.
Albaiulianul este nelipsit an de an de la manifestările organizate de autoritățile locale pe data de 21 decembrie, de Ziua Victimelor Comunismului în Romania și Ziua Victoriei Revoluției Române și a Libertății. Petru Groza are întotdeauna cu el drapelul purtat în urmă cu 36 de ani pe aceleași străzi ale orașului. Bărbatul mai spune că tricolorul îl va lăsa moștenire nepotului său, Laurențiu.
Despre România anului 2025, Petru Groza se arată dezamăgit și spune că ,, este pe jumătate libertatea pe care ne-am dorit-o și am câștigat-o atunci. Cu voia Bunului Dumnezeu poate redevenim ce am fost odată, avem capete luminate și minți luminate, suntem harnici, avem de toate”, a declarat bărbatul pentru ziarulunirea.ro.
Autorităţile comuniste din Alba nu au reacţionat violent la manifestaţia tinerilor, până a doua zi la grupul condus de Babiţchi alăturându-se şi alţi cetăţeni. A doua zi, conducerea PCR a pactizat cu manifestanţii adunaţi în faţa Consiliului Popular Judeţean. Primul secretar PCR, Ioan Savu, a fost aclamat de manifestanţi în momentul în care a anunţat că susţine manifestaţia. După fuga dictatorului cu elicopterul de pe clădirea Comitetului central PCR, revoluţionarii din Alba au preluat conducerea judeţului. Revoluţionarii au ocupat sediul Securităţii şi i-au dezarmat personalul instituţiei.
Teama de terorişti, confuzia şi poate lipsa de comunicare între grupurile revoluţionarilor au dus la schimburi de focuri, răniţi şi chiar morţi. Alba Iulia era cuprinsă de o isterie generală provocată de anunţuri de genul “Apă otravită”, “Vin Terorişti dinspre Mamut”, venite pe diferite canale, greu de verificat. Teama şi deruta au fost principalii factori care au dus la apariţia primelor victime.
Evenimentele din Decembrie 1989 reprezintă un episod sângeros din istoria românilor. În Alba, 23 de persoane au murit pentru libertate, iar alte 111 au fost rănite. Prea puţini dintre vinovaţii crimelor de la Alba Iulia au fost descoperiţi. Au fost arestaţi la vremea respectivă conducătorii Securităţii, dar, în final, nu au fost condamnaţi. Este vorba, printre alţii, de maiorul Gheorghe Lupeş, fost şef al Securităţii din Alba în decembrie 1989 şi de locotenent-colonelul Florian Brihac.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Angajații STP Alba Iulia și-au primit o parte din banii restanți. Primarul Gabriel Pleșa: „Toți banii pe care îi vom mai încasa în perioada următoare vor merge către STP”
Angajații STP Alba Iulia și-au primit o parte din banii restanți. Primarul Gabriel Pleșa: „Toți banii pe care îi vom mai încasa în perioada următoare vor merge către STP” Angajații STP Alba Iulia au început să își primească salariile restante, după ce restul de plată aferent lunii octombrie a fost achitat. Primarul Gabriel Pleșa a […]
VIDEO | Polițiștii din Alba, ,,MAI aproape de oameni”: Cinci frați din Apuseni au primit cadouri de la oamenii legii. Au dăruit în schimb zâmbete și îmbrățișări
Polițiștii din Alba, ,,MAI aproape de oameni”: Cinci frați din Apuseni au primit cadouri de la oamenii legii. Au dăruit în schimb zâmbete și îmbrățișări În această săptămână, Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, desfășoară, cu prilejul sărbătorilor de iarnă, o campanie de informare și sprijinire a persoanelor […]
FOTO | TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări
TRAGEDIE în Geoagiu, înainte de Crăciun: Un băiețel de 5 anișori, cu arsuri grave, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări O adevărată tragedie a avut loc luni, 22 decembrie 2025, în Geoagiu, unde un băiețel de 5 ani a suferit arsuri grave după ce locuința familiei a fost cuprinsă de flăcări. Un băiețel […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani din buzunar
Ce persoane sunt scutite de plata CASS la final de 2025: Lista oficială a românilor care nu mai scot bani...
Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30 de ani o mai plătești odată”. Comparație cu alte state din UE
Profesorul Cristian Păun, despre majorarea impozitului pe locuințe: ,,Dacă ai luat casa cu banii jos, cu credit ipotecar, în 30...
Știrea Zilei
VIDEO | Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa moștenire nepotului meu”
Un albaiulian păstrează cu sfințenie un drapel tricolor purtat la Revoluția din Decembrie 1989 la Alba Iulia: ,,Îl voi lăsa...
Angajații STP Alba Iulia și-au primit o parte din banii restanți. Primarul Gabriel Pleșa: „Toți banii pe care îi vom mai încasa în perioada următoare vor merge către STP”
Angajații STP Alba Iulia și-au primit o parte din banii restanți. Primarul Gabriel Pleșa: „Toți banii pe care îi vom...
Curier Județean
FOTO | Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara au fost aerul prin care a respirat”
Bumbu Ioan, erou rănit al Revoluției din Decembrie 1989: ,,A fost împușcat în cap și în umăr. Armata și țara...
FOTO | Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ
Forțe proaspete la ISU Alba: Cinci absolvenți ai școlii ”Pavel Zăgănescu” Boldești s-au alăturat salvatorilor din județ Cinci absolvenți ai...
Politică Administrație
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de toţi cetăţenii României”
Premierul Ilie Bolojan, despre plata impozitului local de persoanele cu dizabilități: ,,Este fairplay faţă de toţi şi corect faţă de...
Opinii Comentarii
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle, prăznuiți în 21 decembrie de credincioși
Sfânta Muceniță Iulia și Sfântul Mucenic Temistocle sunt prăznuiți în 21 decembrie de credincioșii ortodocși. Sfânta Muceniţă Iuliana a trăit...
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria împodobirii bradului
Bradul de Crăciun. Cum și când se împodobește. Istoria și tradiția împodobirii bradului Împodobirea bradului de Crăciun este una dintre...