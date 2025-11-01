VIDEO | Tragedie în județul vecin! Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu. Casa s-a făcut scrum
Tragedie în județul vecin. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu
Un bărbat de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața după un incendiu izbucnit în municipiul Dej, pe strada Mihai Viteazu, astăzi, 2 noiembrie, în jurul orei 19:40.
Citește și: VIDEO | Băiat de 16 ani din județul Alba, REȚINUT. S-a îmbătat și a ÎNȚEPAT, în spate și zona urechii, un tânăr de 18 ani, care a fost transportat la spital
Potrivit ISU Cluj, Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. O persoană nu ar fi reușit să iasă singură afară. Astfel, pompierii au efetuat o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă.
Din păcate, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături, a mai transmis ISU Cluj.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Ministrul Educației: Analfabetismul funcțional și pseudoștiința reprezintă virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere
Ministrul Educației: Analfabetismul funcțional și pseudoștiința reprezintă virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere Ministrul Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne ferm dedicată susținerii și promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competență: educație, știință, cultură și comunicare, în cadrul Declarației Naționale, susținută sâmbătă, 1 noiembrie 2025. Citește și: Plafonarea tarifului […]
Ce sancțiuni riscați dacă parcați pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici
Ce sancțiuni riscați dacă parcați pe locurile destinate femeilor însărcinate sau părinților cu copii mici În România a intrat în vigoare Legea nr. 280/2023, care stabilește drepturi clare pentru femeile însărcinate și persoanele care însoțesc copii de până la cinci ani, inclusiv în ceea ce privește parcarea. Încălcarea acestor prevederi nu mai este doar o […]
Persoanele afectate de vaccinul anti-COVID pot da statul în JUDECATĂ. Curtea de Casație și Justiție validează cererile de despăgubiri
Persoanele afectate de vaccinul anti-COVID pot da statul în JUDECATĂ. Curtea de Casație și Justiție validează cererile de despăgubiri Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a stabilit că persoanele care susțin că au avut de suferit după vaccinarea anti-COVID pot solicita despăgubiri nu doar de la producătorii vaccinurilor, ci și de la statul român. […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Educației: Analfabetismul funcțional și pseudoștiința reprezintă virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere
Ministrul Educației: Analfabetismul funcțional și pseudoștiința reprezintă virusul potențial mortal al societății bazate pe cunoaștere Ministrul Daniel David a reafirmat...
VIDEO | Tragedie în județul vecin! Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu. Casa s-a făcut scrum
Tragedie în județul vecin. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu Un bărbat de...
Știrea Zilei
VIDEO | Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea noastră”
Investiții în servicii sociale la Zlatna. Primarul Silviu Ponoran: „Datorită acestui proiect, oferim sprijin real copiilor și vârstnicilor din comunitatea...
VIDEO | De la soarele Spaniei la răcoarea Transilvaniei: un portocal adus în ghiveci s-a aclimatizat la Lancrăm
Portocal adus din Spania, aclimatizat într-o gospodărie din Lancrăm Legăturile puternice cu Spania ale familiei Vasile și Gabriela Popescu din...
Curier Județean
FOTO | Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul ,,Life is Dance”: ,,O mândrie națională”
Lukas Orzeiu și Maya Urs, CSM Unirea Alba Iulia, participă la Campionatul Mondial de Dans Sportiv organizat la Sibiu. Clubul...
VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României
VIDEO | Caresta Bags, cea mai mare fabrică de marochinărie din Alba, furnizori oficiali ai Casei Regale a României Caresta...
Politică Administrație
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local Blaj. Femeia a fost exclusă din partid după un conflict cu conducerea organizației USR Alba
Fosta consilieră USR Carmen Spătăcean obține în justiție suspendarea ordinului de prefect prin care a fost demisă din Consiliul Local...
FOTO | Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă”
Un sat din comuna Sântimbru, în continuă dezvoltare: Mai multe străduțe, modernizate. Primar: ,,Pentru noi, fiecare gospodărie este importantă” Localitatea...
Opinii Comentarii
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi
Luna NOIEMBRIE: Tradiții și obiceiuri în BRUMAR. Fetele nemăritate îşi pot afla ursitul stând noaptea în faţa unei oglinzi Luna...
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia
1 noiembrie 1599: 425 de ani de la intrarea triumfală a lui Mihai Viteazul, în Cetatea Alba Iulia Deși au...