VIDEO | Tragedie în județul vecin! Un bărbat și-a pierdut viața în urma unui incendiu. Casa s-a făcut scrum

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Tragedie în județul vecin. Un bărbat de 50 de ani și-a pierdut viața în urma unui incendiu

Un bărbat de aproximativ 50 de ani și-a pierdut viața după un incendiu izbucnit în municipiul Dej, pe strada Mihai Viteazu, astăzi, 2 noiembrie, în jurul orei 19:40. 

Potrivit ISU Cluj,  Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu. O persoană nu ar fi reușit să iasă singură afară. Astfel, pompierii au efetuat o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă.  

Din păcate, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături, a mai transmis ISU Cluj.

