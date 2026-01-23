VIDEO | Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece

Tehnologie nouă testată de DRDP Cluj pentru remedierea mai eficientă a degradărilor de pe drum provocate de sezonul rece

DRDP Cluj testează o nouă tehnologie de reparații rutiere, menită să accelereze și să eficientizeze remedierea degradărilor apărute pe carosabil în sezonul rece, anunță CNAIR.

Potrivit Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, tehnologia este testată în regie proprie și presupune pulverizarea, în straturi succesive, a ,,emulsiei bituminoase” și a agregatelor, o metodă care permite realizarea unor reparații locale stabile.

,,Pentru remedierea mai eficientă a degradărilor părții carosabile în sezonul rece, DRDP Cluj testează, în regie proprie, o tehnologie nouă pentru CNAIR.

Aceasta constă în pulverizarea în straturi succesive, a emulsiei bituminoase și a agregatelor, ceea ce asigură o reparație locală stabilă și circulabilă într-un timp scurt.

Pentru execuție în sezonul rece, emulsia bituminoasă este încălzită la temperaturi cuprinse între 70 – 80 C, aditivată și completată cu fluxant, pentru menținerea lucrabilității la temperaturi scăzute și asigurarea aderării liant–agregat.

Această tehnologie a fost aplicată cu succes la temperaturi de -12C, iar rezultatele sunt pozitive.

S-a constatat până acum o scădere a timpilor necesari pentru remedierea degradărilor apărute în sezonul rece pe partea carosabilă.

Dacă rezultatele scontate se vor confirma (inclusiv din perspectiva rezistenței în timp a reparațiilor), se ia în calcul extinderea folosirii acestei tehnologii la alte direcții regionale ale CNAIR”, se arată într-un mesaj publicat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI