VIDEO | Târgul ALBA GREEN ENERGY 2025 a început! Standuri cu inovații românești, ore de inventică și robotică, în prima zi

La Carolina Mall Alba Iulia a început cea de-a 13-a ediție a Târgului Alba Green Energy. Vizitatorii vor putea să exploreze astăzi, 19 septembrie, printre altele, ora de inventică, ora de robotică și diferite standuri.

Agenția Locală a Energiei Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, organizează astăzi și mâine, la Carolina Mall Alba Iulia, cea de-a 13-a ediție a Târgului Alba Green Energy, eveniment dedicat promovării eficienței energetice, energiei regenerabile și mobilității electrice.

Prima zi de ALBA GREEN ENERGY 2024

Evenimentele desfășurate astăzi, 19 septembrie, în cadrul târgului sunt:

•Sesiune de discuții interactive dedicată autorităților publice locale pentru promovarea/implementarea proiectelor de energie durabilă .

•Ora de inventică – întâlnire între elevi pasionați de tehnică și inventatori români.

•Ora de robotică – dedicată elevilor pasionați de proiectarea și programarea roboților.

Mai mult decât atât, cei prezenți vor avea ocazia să viziteze diferite standuri:

•standuri cu autovehicule electrice, biciclete electrice, panouri solare, pompe de căldură, centrale termice și alte tehnologii bazate pe energie verde;

•standuri unde se va oferi consultanță gratuită în ceea ce privește comunitățile energetice, dar și cum cetățenii pot deveni prosumatori;

•inovații românești prezentate în cadrul Salonului Eco Inventica, din domeniul dezvoltării durabile

•roboți creați de elevii echipei de robotică XEO de la Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan„ din Alba Iulia

Târgul are ca obiectiv promovarea pieței din domeniu precum și creșterea gradului de conștientizare privind importanța utilizării echipamentelor eficiente energetic și a soluțiilor de producere a energiei verzi, esențiale pentru dezvoltarea durabilă.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI