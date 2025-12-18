VIDEO | Tânăr din Blaj, REȚINUT de polițiști pentru furt calificat. A sustras o motocositoare cu fir dintr-un imobil din municipiu

Tânăr din Blaj, REȚINUT de polițiști pentru furt calificat. A sustras o motocositoare cu fir dintr-un imobil din municipiu

Un bărbat de 27 de ani, din Blaj, a fost reținut de polițiști pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat, după ce a furat o motocositoare cu fir dintr-un imobil din municipiu.

La data de 17 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din municipiul Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Blaj, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din probatoriul administrat a reieșit că, în cursul lunii noiembrie 2025, bărbatul ar fi pătruns într-un imobil de pe raza municipiului Blaj și ar fi sustras o motocositoare cu fir, în valoare de 1.500 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat și predat persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI