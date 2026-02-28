VIDEO | Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea
Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea
Un tânăr de 27 de ani, din Zalău, a fost recuperat, sâmbătă după-amiaza, de jandarmii montani din Alba, după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu și a rămas blocat în stratul mare de zăpadă.
Intervenția a avut loc în jurul orei 15:10, după ce prietena tânărului a anunțat că acesta se află în dificultate și nu mai știe unde se află. Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag s-au deplasat de urgență în perimetrul aparținând comunei Săsciori și, cu ajutorul echipamentelor specifice, au reușit să îl readucă în siguranță
,,Intervenție a jandarmilor montani pentru sprijinirea unui tânăr rătăcit în zona Șureanu
Astăzi, în jurul orei 15:10, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au fost sesizați verbal cu privire la faptul că o persoană a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu și, din cauza stratului consistent de zăpadă, se deplasa cu dificultate și nu știa unde se află.
Sesizarea a fost făcută de prietena tânărului, aflată în acel moment în zona domeniului schiabil.
Până la ajungerea jandarmilor montani la persoana care avea nevoie de sprijin, în zonă a ajuns o altă persoană care practica schi de tură, aceasta rămânând alături de tânăr până la sosirea echipajului.
Jandarmii montani s-au deplasat de îndată în zona indicată, în perimetrul cunoscut sub denumirea „Puru”, aparținând comunei Săsciori, folosind materiale specifice necesare intervenției în condiții de iarnă și teren greu accesibil.
Din verificări a rezultat faptul că tânărul, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Zalău, județul Sălaj, a urcat cu un snowmobil până în zona Vârfului lui Pătru, iar ulterior a încercat să coboare cu placa de snowboard în afara domeniului schiabil, rămânând înzăpezit în stratul mare de zăpadă.
Pentru a facilita deplasarea în siguranță, jandarmii montani i-au pus la dispoziție rachete de zăpadă din dotare, reușind astfel recuperarea acestuia și readucerea în zona sigură, fără a necesita îngrijiri medicale.
Reamintim persoanelor care practică sporturi de iarnă să nu părăsească domeniile schiabile amenajate, să se informeze cu privire la condițiile meteo și la starea zăpezii și să evite deplasarea în zone izolate sau nemarcate, pentru a preveni situațiile care le pot pune viața în pericol”, potrivit IJJ Alba.
