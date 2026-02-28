Curier Județean

VIDEO | Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Tânăr de 27 de ani, salvat de jandarmii montani din Alba după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu. Cum s-a desfășurat misiunea

Un tânăr de 27 de ani, din Zalău, a fost recuperat, sâmbătă după-amiaza, de jandarmii montani din Alba, după ce a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu și a rămas blocat în stratul mare de zăpadă.

Intervenția a avut loc în jurul orei 15:10, după ce prietena tânărului a anunțat că acesta se află în dificultate și nu mai știe unde se află. Jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag s-au deplasat de urgență în perimetrul aparținând comunei Săsciori și, cu ajutorul echipamentelor specifice, au reușit să îl readucă în siguranță

,,Intervenție a jandarmilor montani pentru sprijinirea unui tânăr rătăcit în zona Șureanu

Astăzi, în jurul orei 15:10, jandarmii montani din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag au fost sesizați verbal cu privire la faptul că o persoană a ieșit cu placa de snowboard în afara Domeniului Schiabil Șureanu și, din cauza stratului consistent de zăpadă, se deplasa cu dificultate și nu știa unde se află.

Sesizarea a fost făcută de prietena tânărului, aflată în acel moment în zona domeniului schiabil.

Până la ajungerea jandarmilor montani la persoana care avea nevoie de sprijin, în zonă a ajuns o altă persoană care practica schi de tură, aceasta rămânând alături de tânăr până la sosirea echipajului.

Jandarmii montani s-au deplasat de îndată în zona indicată, în perimetrul cunoscut sub denumirea „Puru”, aparținând comunei Săsciori, folosind materiale specifice necesare intervenției în condiții de iarnă și teren greu accesibil.

Din verificări a rezultat faptul că tânărul, în vârstă de 27 de ani, din municipiul Zalău, județul Sălaj, a urcat cu un snowmobil până în zona Vârfului lui Pătru, iar ulterior a încercat să coboare cu placa de snowboard în afara domeniului schiabil, rămânând înzăpezit în stratul mare de zăpadă.

Pentru a facilita deplasarea în siguranță, jandarmii montani i-au pus la dispoziție rachete de zăpadă din dotare, reușind astfel recuperarea acestuia și readucerea în zona sigură, fără a necesita îngrijiri medicale.

Reamintim persoanelor care practică sporturi de iarnă să nu părăsească domeniile schiabile amenajate, să se informeze cu privire la condițiile meteo și la starea zăpezii și să evite deplasarea în zone izolate sau nemarcate, pentru a preveni situațiile care le pot pune viața în pericol”, potrivit IJJ Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

VIDEO | Peste 20 de echipe de elevi din țară participă la concursul de robotică de la Alba Iulia, Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

28 februarie 2026

De

Peste 20 de echipe de elevi din țară participă la concursul de robotică de la Alba Iulia, Regionala Centru FIRST Tech Challenge România 2026 DECODE În perioada 28 februarie – 1 martie 2026, Mercure Events din Alba Iulia găzduiește Regionala Centru a competiției FIRST Tech Challenge România 2026 – DECODE, un eveniment dedicat educației STEM, […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități

Bogdan Ilea

Publicat

acum 5 ore

în

28 februarie 2026

De

ISU Alba, la Carolina Mall: Prim ajutor, tehnică de intervenție și sfaturi pentru situații de urgență, printre activități Reprezentanții ISU Alba, alături de voluntari și personal UPU-SMURD, sunt prezenți astăzi, 28 februarie 2026, la Carolina Mall, unde organizează o serie de activități dedicate Săptămânii Protecției Civile. Evenimentul este deschis publicului și are ca scop informarea […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre pe sectorul Curpăt-Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul de drum situat în județul Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

28 februarie 2026

De

Avertizare pentru șoferii care circulă pe Transalpina. Căderi de pietre în zona municipiului Sebeș: Riscuri sporite în special pe sectorul de drum situat în județul Alba Șoferii care circulă spre și dinspre municipiul Sebeș, pe DN 67C – Transalpina, sunt avertizați cu privire la riscul crescut de căderi de pietre și material lemnos pe sectorul […]

Citește mai mult