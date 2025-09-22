VIDEO | Minor de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras 1.850 de euro și 800 de lei dintr-o locuință

Tânăr de 16 ani REȚINUT pentru furt calificat în Bucerdea Grânoasă: Ar fi sustras bani din locuința unui bărbat

Un tânăr de 16 ani din Bucerdea Grânoasă a fost reținut de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat din locuința unui bărbat.

Potrivit IPJ Alba, la data de 22 septembrie 2025, polițiștii Secției 5 de Poliție Rurală Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 16 ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în perioada mai – 18 septembrie 2025, tânărul ar fi profitat de neatenția unui bărbat, în vârstă de 50 de ani, din localitatea Bucerdea Grânoasă, și ar fi pătruns, în repetate rânduri, în locuința acestuia, de unde ar fi sustras 1.850 de euro și 800 de lei.

Bărbatul, în vârstă de 50 de ani, obișnuia să îl ajute pe tânărul de 16 ani cu alimente și articole vestimentare.

Prejudiciul cauzat a fost recuperat parțial și restituit persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

