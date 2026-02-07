VIDEO | Tâlhărie în plină zi într-un oraș din România: un pensionar a fost jefuit de 13.000 de lei. Hoții au atacat și au fugit cu mașina, dar au fost prinși de polițiști
Doi vârstnici au fost tâlhăriţi pe o stradă din Cernavodă de către un bărbat și o femeie. Hoții au furat 13.000 de lei pe care bărbatul i-a împrumutat de la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.
Atacul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Pe imagini se poate observa cum cei doi vârstnici sunt atacaţi de un bărbat şi o femeie. După ce îi bruscheză, le fură banii și fug cu o mașină. Polițiștii au reușit să identifice un suspect de 41 de ani.
Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa, lucrătorii Poliţiei oraşului Cernavodă au fost sesizaţi vineri, aproape de ora 12:30, printr-un apel la numărul unic de urgenţe 112, că pe strada Unirii din Cernavodă ar fi avut loc o tâlhărie. „Poliţiştii deplasaţi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind identificat un bărbat, de 72 de ani, căruia i-ar fi fost sustrasă suma de 13.000 de lei, în timp ce se deplasa pe strada Unirii din oraşul Cernavodă, alături de soţia sa”, se arată în comunicatul transmis de IPJ.
Hoții au fost reținuți
Urmare a cercetărilor în dosarul penal privind infracțiunea de tâlhărie calificată, comisă asupra a două persoane, de 57, respectiv 72 de ani, polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, au reținut o femeie, de 26 de ani, și un bărbat, de 41 de ani, suspectați de comiterea faptelor.
Din cercetările efectuate de către polițiști din cadrul Poliției orașului Cernavodă a reieșit faptul că un alt bărbat, de 31 de ani, ulterior comiterii faptei, i-ar fi transportat pe cei doi cu un autoturism, în municipiul Constanța.
În urma investigațiilor, polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale i-au depistat pe cei doi presupuși autori, în municipiul Constanța.
Cu ocazia controlului corporal, asupra bărbatului suspectat a fost identificată suma de bani sustrasă, prin violență, de la cele două victime.
Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat părților vătămate.
Femeia de 26 de ani și bărbatul de 41 de ani au fost reținuți, pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.
Astăzi, persoanele în cauză urmează a fi prezentate procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Medgidia, cu propunere de sesizare a instanței de judecată, în vederea arestării preventive.
Cercetările continuă față de bărbatul de 31 de ani, sub aspectul săvârșirii complicității la infracțiunea de tâlhărie calificată.
Sursă video: Reddit
