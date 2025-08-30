VIDEO | Sute de produse contrafăcute, indisponibilizate de polițiști de la firme din Alba. Amenzi de peste 33.000 lei

Sute de produse contrafăcute, indisponibilizate de polițiști de la firme din Alba. Amenzi de peste 33.000 lei

Sute de produse contrafăcute au fost indisponibilizate de polițiști de la firme din Alba. Au fost date și amenzi de peste 33.000 lei.

Potrivit IPJ Alba, la data de 29 august 2025, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice au acționat, în municipiul Alba Iulia, pe linia comercializării produselor contrafăcute.

În cadrul acțiunii, au fost verificați 10 agenți economici, fiind constatate 4 infracțiuni.

Totodată, au fost indisponibilizate 826 de articole susceptibile a fi contrafăcute, în valoare de 33.736 de lei.

În continuare, sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de punerea în circulație a unui produs având o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice ori similare.

