VIDEO | Sute de persoane și mașini verificate de polițiștii din Alba: Amenzi de peste 15.000 lei și patru permise de conducere reținute
Poliția Municipiului Alba Iulia a organizat în noaptea de 14/15 februarie 2026, în intervalul orar 22.00 – 02.00, o acțiune, pe raza municipiului și a localităților Galda de Jos și Vințu de Jos, pentru comAbaterea faptelor de natură penală și contravențională și pentru prevenirea incidentelor care ar putea afecta liniștea cetățenilor din localitate.
În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 305 verificări de persoane și 251 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 41 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 15.334 de lei.
Au fost efectuate 154 de testări privind conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe, au fost reținute patru permise de conducere și au fost retrase trei certificate de înmatriculare.
