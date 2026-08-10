VIDEO | Accident cu pagube materiale în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona ILF

Salariile din Alba cresc pe hârtie, dar județul pierde angajați: Doar industria și construcțiile trec de media națională ca venituri salariale Alba pierde salariați, iar creșterea salariilor nu ține pasul cu nivelul național. Câștigul mediu net a ajuns la 5.041 de lei în luna mai 2026, suficient pentru locul 12 în clasamentul național, dar cu […]