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VIDEO | Accident cu pagube materiale în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona ILF

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

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Accident cu pagube materiale în Alba Iulia: Două mașini s-au ciocnit în zona ILF

Un accident rutier a avut loc luni dimineața, în jurul orei 9.30, în Alba Iulia, zona Artipam.

Din primele informații, în evenimentul rutier au fost implicate două autoturisme, fiind vorba de o coliziune față-spate.

Cauza accidentului ar fi nepăstrarea distanței regulamentare în mers.

Din fericire, în urma evenimentului rutier au rezultat doar pagube materiale.

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