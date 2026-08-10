Județul Alba, exporturi în scădere în aprilie 2026: Pe ce loc este la acest capitol în Regiunea Centru

Județul Alba a realizat, în luna aprilie 2026, exporturi în valoare de 273,7 milioane de euro și importuri de 270,7 milioane de euro, potrivit datelor privind comerțul internațional cu bunuri în Regiunea Centru. Rezultatul menține județul pe poziția a treia în regiune în ceea ce privește valoarea exporturilor și indică un sold comercial pozitiv, de aproximativ 3 milioane de euro.

Datele arată însă o evoluție mixtă față de luna martie. Exporturile județului Alba au scăzut cu 27,8 milioane de euro, respectiv cu 9,2%, în timp ce importurile au coborât cu 9,9 milioane de euro, echivalentul unei diminuări de 3,5%.

Alba, 22,5% din exporturile Regiunii Centru

În aprilie 2026, exporturile realizate de firmele din județul Alba au însumat 273,705 milioane de euro, reprezentând 22,5% din totalul exporturilor Regiunii Centru.

Alba s-a situat astfel pe locul al treilea în regiune, după județul Brașov, care a concentrat 35,3% din exporturi, și județul Sibiu, cu 23,8%.

Comparativ cu aprilie 2025, exporturile județului Alba au fost mai mici cu 28 milioane de euro, ceea ce înseamnă o scădere de 9,3%. Evoluția județului a fost, prin urmare, mai slabă decât media regională, în condițiile în care exporturile Regiunii Centru au crescut cu 3,6% față de aceeași lună a anului trecut.

Raportat la luna martie 2026, scăderea a fost de 27,8 milioane de euro, exporturile din aprilie reprezentând 90,8% din nivelul consemnat în luna precedentă.

Importurile au scăzut mai puțin decât exporturile

În cazul importurilor, județul Alba a înregistrat în aprilie o valoare de 270,726 milioane de euro. Aceasta reprezintă 22,7% din totalul importurilor Regiunii Centru, Alba ocupând locul al doilea în clasamentul regional, după Brașov.

Importurile județului au scăzut cu 9,9 milioane de euro față de martie, respectiv cu 3,5%. Comparativ cu aprilie 2025, diminuarea a fost de aproximativ 7,5 milioane de euro, echivalentul unei scăderi de 2,7%.

Prin comparație, la nivelul întregii Regiuni Centru, importurile au scăzut cu 11,4% față de aprilie 2025. Prin urmare, diminuarea importurilor în Alba a fost considerabil mai redusă decât cea înregistrată la nivel regional.

Alba a încheiat luna cu excedent comercial

Diferența dintre exporturile FOB și importurile CIF indică pentru județul Alba un sold comercial pozitiv de aproximativ 3 milioane de euro în aprilie 2026.

Practic, valoarea mărfurilor exportate de companiile din Alba a depășit valoarea importurilor cu circa 3 milioane de euro. Este un rezultat pozitiv, dar cu o marjă redusă, mai ales în comparație cu excedentele comerciale înregistrate în aceeași lună de Brașov și Sibiu.

La nivel regional, Regiunea Centru a înregistrat în aprilie un excedent comercial de 24,45 milioane de euro. Cele mai importante contribuții pozitive au venit din județele Brașov și Sibiu, în timp ce Mureș, Harghita și Covasna au avut solduri negative.

Primele patru luni 2026: Alba rămâne un important județ exportator

Privind perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2026, județul Alba își consolidează poziția între principalii exportatori ai Regiunii Centru.

La nivel regional, exporturile au ajuns la 4,677 miliarde de euro, iar Alba a avut o pondere de 23,4%. Județul a fost devansat de Brașov, cu 34,9%, și s-a situat foarte aproape de Sibiu, care a avut o pondere de 23,1%.

Structura exporturilor regionale evidențiază astfel importanța economică a județului Alba: aproape un sfert din valoarea exporturilor Regiunii Centru în primele patru luni ale anului a provenit din județ.

În aceeași perioadă, Regiunea Centru a înregistrat exporturi mai mari cu 1,4% față de perioada similară a anului precedent.

Importuri de peste un miliard de euro în Regiunea Centru

În perioada ianuarie-aprilie 2026, importurile Regiunii Centru au totalizat 4,427 miliarde de euro, cu 4,6% mai puțin decât în perioada corespunzătoare din 2025.

În clasamentul regional al importurilor, Brașovul a avut cea mai mare valoare, iar Alba s-a numărat, de asemenea, printre județele cu o contribuție importantă la fluxurile comerciale externe.

La nivel regional, diferența dintre exporturi și importuri a generat, în primele patru luni ale anului, un excedent comercial de 250,4 milioane de euro.

Alături de Brașov și Sibiu, Alba se numără printre județele care au contribuit pozitiv la acest rezultat. Pentru Alba, soldul comercial cumulat în perioada analizată a fost de aproximativ 19,7 milioane de euro.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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