Horoscop 10-16 august 2026: Săptămână intensă pentru câteva zodii. Energia eclipsei de soare aduce schimbări, tensiuni și revelații

Săptămâna 10-16 august 2026 vine cu schimbări de energie, emoții intense și situații care îi pot pune pe nativii anumitor zodii în fața unor adevăruri pe care nu le mai pot evita. Influența eclipselor, energia Portalului Leului și mișcările planetare din această perioadă creează un context astral care îi îndeamnă pe oameni să se oprească, să privească mai atent în interior și să nu ia decizii la impuls.

Leii, Vărsătorii, Scorpionii și Taurii sunt printre zodiile cel mai puternic influențate, în timp ce Racii și Peștii pot resimți mai intens emoțiile și stările celor din jur. Pentru unii, săptămâna poate aduce neliniște și tensvbuni, pentru alții, revelații și începutul unei schimbări importante.

Ce spun astrele pentru fiecare zodie și cine trebuie să fie atent la reacțiile impulsive în această perioadă? Descoperă previziunile pentru 10-16 august 2026.

Chiar dacă nu suntem încă în plină eclipsă, energia acesteia deja se simte și nu e deloc subtilă. Portalul Leului încă e activ și, combinat cu tot ce se întâmplă pe cer acum, avem un mix de energii care te pot da peste cap dacă nu ești atent.

Mercur abia a ieșit din ceață și vine cu chef de claritate, comunicare, „gata, în sfârșit înțeleg”… dar stai așa. Energia lui Venus zice: „nu te grăbi, mai bine uită-te în tine înainte să deschizi gura sau inima”.

Saturn retrograd vine și el cu lecția lui clasică: disciplină, asumare, fără scurtături. Lilith te împinge din umbră să reacționezi, să spui, să simți tot.

Nodul Nord trage în direcția opusă: „nu orice simți trebuie urmat” și tu ești prins fix la mijloc în toată combinația asta de ba da, ba nu, stai, pleacă, simte, nu simți.

Zodiile cele mai afectate sunt Leu, Vărsător, Scorpion și Taur, în timp ce Rac și Pești sunt mai sensibili.

Leu – Direct în Epicentru

Pentru tine, energia acestei perioade e direct personală și nu prea ai unde să te ascunzi de ea. Începi să simți că anumite lucruri care te defineau nu mai sunt chiar „tu”, iar asta creează un disconfort subtil dar constant. Poate apărea o stare de neliniște sau dorința de schimbare fără o direcție clară. Nu e momentul să forțezi nimic, chiar dacă tentația e mare. Totul se reașază din interior. Ce realizezi acum despre tine e mai important decât orice acțiune pe grabă.

Vărsător – axa relațiilor

La tine se simte puternic pe zona relațiilor și a echilibrului dintre tine și ceilalți. Observi mai clar unde lucrurile nu mai sunt reciproce sau unde ai ignorat anumite semne. Asta poate aduce confuzie sau tensiune, mai ales dacă ești pus în fața unor adevăruri incomode. Nu e zi de reacții rapide sau decizii finale. Mai bine stai, observă și înțelege. Ce vezi acum nu e întâmplător.

Scorpion – direcție și control

Energia îți activează zona de control și direcție, iar asta poate crea o presiune interioară destul de puternică. Simți că ceva nu mai e aliniat, dar încă nu ai toate piesele puzzle-ului. Ai tendința fie să vrei să controlezi situația, fie să te retragi complet. Niciuna nu e soluția acum. E o perioadă de înțelegere profundă, nu de acțiune. Intuiția îți spune multe, dar lasă lucrurile să se clarifice complet.

Taur – stabilitate

Pentru tine, zona de stabilitate este ușor zdruncinată, chiar dacă nu pare ceva major la suprafață. Ceva ce credeai sigur începe să se simtă diferit și asta te scoate din zona de confort. Tendința e să te agăți de ce cunoști, dar energia te împinge subtil spre ajustare. Nu e o schimbare bruscă, ci una care începe din interior. Ce simți acum e un semnal, nu o problemă.

Rac – copleșit emoțional

Emoțiile sunt amplificate și pot influența reacțiile tale mai mult decât de obicei. Ai tendința să simți tot mai intens și să iei lucrurile personal, chiar și când nu e cazul. Asta poate duce la reacții impulsive dacă nu te oprești puțin. În același timp, e o oportunitate bună să înțelegi ce e cu adevărat al tău. Dacă îți dai spațiu, intensitatea se transformă în claritate.

Pești – încărcat energetic, simți prea mult din jur

Ești mult mai deschis la energie și la stările subtile din jur, ceea ce poate fi copleșitor dacă nu ești ancorat. Poți simți lucruri care nu sunt neapărat ale tale și asta creează confuzie. E important să filtrezi și să nu preiei tot. Ziua nu e despre acțiune, ci despre înțelegere și delimitare. Claritatea vine dacă rămâi conectat la realitate.

Sărăcuț George Lucian

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