Accident rutier la Alba Iulia pe Bulevardul Ferdinand: Trei autoturisme implicate. Intervin pompierii

Pompierii din Alba Iulia intervin pentru asigurarea măsurilor specifice la un accident produs pe Bulevardul Ferdinand din Alba Iulia, joi, 9 iulie 2026.

Potrivit primelor informații, în accident ar fi implicate trei autoturisme.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în mun. Alba Iulia, B-dul Ferdinand.

In accident ar fi 3 auto implicate, fără persoane încarcerate.

Forțele alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și 1 echipaj de prim ajutor.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

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