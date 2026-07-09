Evaziune fiscală cu lemn în Alba: Prejudiciu de peste 237.000 de lei. Un bărbat, trimis în judecată
Evaziune fiscală cu lemn în Alba: Prejudiciu de peste 237.000 de lei. Un bărbat, trimis în judecată
Un bărbat de 56 de ani și societatea comercială pe care o administra au fost trimiși în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba pentru evaziune fiscală cu material lemnos, în formă continuată.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2018–2022, aceștia ar fi ascuns venituri de peste 1,18 milioane de lei obținute din vânzarea de cherestea și lemn de foc, cauzând bugetului de stat un prejudiciu de peste 237.000 de lei.
Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba aduce la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte:
Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus prin rechizitoriu trimiterea în judecată a unei persoane de sex masculin, în vârstă de 56 de ani, fără antecedente penale, precum și a unei societăți comerciale pe care acesta o administra, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală cu material lemnos, în formă continuată (42 de acte materiale).
Ce se investighează
Evaziune fiscală cu material lemnos, în formă continuată (42 de acte materiale), săvârșită în perioada 13.01.2018 – 01.09.2022
Modul de operare
În perioada 13.01.2018 – 01.09.2022, în calitate de administrator al societății comerciale inculpate, cu intenție calificată prin scopul de a se sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, inculpatul a omis să evidențieze în actele contabile ale societății sau în alte documente legale (deconturi de TVA, declarații privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat al statului) venituri totale de 1.185.737,45 lei fără TVA.
Veniturile nedeclarate au rezultat din vânzarea către persoane fizice de cherestea din specia rășinoase, respectiv lemn de foc din specia fag, în baza a 418 avize de însoțire a materialului lemnos, cauzând bugetului de stat un prejudiciu în cuantum total de 237.176,66 lei, din care 11.858 lei impozit pe veniturile microîntreprinderilor și 225.318,66 lei TVA.
Măsuri dispuse
Trimiterea în judecată, prin rechizitoriu, a inculpatului și a societății comerciale administrate de acesta pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală cu material lemnos, în formă continuată.
Menținerea măsurilor asigurătorii asupra unor imobile ale inculpatului, dispuse de procuror în cursul urmăririi penale, care acoperă integral prejudiciul produs și cheltuielile judiciare.
Persoanele trimise în judecată
Inculpatul – bărbat, în vârstă de 56 de ani, fără antecedente penale – a fost trimis în judecată în calitate de administrator al societății comerciale, pentru infracțiunea de evaziune fiscală cu material lemnos, în formă continuată (42 de acte materiale).
Alături de inculpat, a fost trimisă în judecată și societatea comercială pe care acesta a administrat-o în perioada 13.01.2018 – 01.09.2022 şi care avea ca obiect principal de activitate tăierea şi rindeluirea lemnului.
Precizăm că întocmirea rechizitoriului este o etapă a procesului penal, reglementată în Codul de procedură penală, care reprezintă finalizarea anchetei penale și trimiterea dosarului la instanța competentă, activitate care nu poate în nicio situație să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.
FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)
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