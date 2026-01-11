Rămâi conectat

VIDEO-ȘTIREA TA | Zăpadă acoperită de gunoaie în cartierul „Lumea Nouă": „Nu totul e alb în Alba Iulia. Suntem de râsul lumii!"

Zăpadă acoperită de gunoaie în cartierul „Lumea Nouă” din Alba Iulia

Dimineața zilei de duminică, 11 ianuarie 2026, a oferit imagini dezolante într-un cartier din Alba Iulia.

Este vorba de mormane de gunoaie, care au acoperit stratul consistent de nea, în cartierul „Lumea Nouă” din municipiul-reședință de județ.

„Iată că nu totul e alb în Alba Iulia în această iarnă ca pe vremuri. Suntem de râsul lumii!

De gunoaiele astea aruncate alandala se pare că nu scăpăm în „Lumea Nouă” indiferent de trecerea anilor și de succesiunea anotimpurilor.

Sincer, sunt sceptic cu privire la rezolvarea acestei probleme într-un termen rezonabil”, a transmis un cititor ziarulunirea.ro.

