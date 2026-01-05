VIDEO ȘTIREA TA | Un copac a căzut pe carosabil pe DN 74 – Dealul Mare: Șoferii au intervenit singuri
Un copac a căzut pe carosabil pe DN 74 – Dealul Mare: Șoferii au intervenit singuri
Traficul pe DN 74 – Dealul Mare, în zona Bucium, a fost blocat temporar după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.
Zeci de minute, șoferii au fost nevoiți să își întrerupă deplasarea, accesul fiind complet obstrucționat. Totuși, participanții la trafic nu au stat foarte mult pe gânduri și nu au așteptat pentru intervenția autorităților competente.
Aceștia s-au mobilizat și au reușit să degajeze drumul, folosind o drujbă și alte unelte. Crengile au fost îndepărtate în afara carosabilului, iar circulația s-a reluat în condiții normale.
Imaginile surprinse de o persoană din zonă au fost trimise redacției ziarulunirea.ro. În acestea se poate observa cum oamenii lucrează împreună pentru a îndepărtat obstacolul care le încurcă planurile.
