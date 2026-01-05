Rămâi conectat

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Un copac a căzut pe carosabil pe DN 74 – Dealul Mare: Șoferii au intervenit singuri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Un copac a căzut pe carosabil pe DN 74 – Dealul Mare: Șoferii au intervenit singuri

Traficul pe DN 74 – Dealul Mare, în zona Bucium, a fost blocat temporar după ce un copac s-a prăbușit pe carosabil, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

Zeci de minute, șoferii au fost nevoiți să își întrerupă deplasarea, accesul fiind complet obstrucționat. Totuși, participanții la trafic nu au stat foarte mult pe gânduri și nu au așteptat pentru intervenția autorităților competente. 

Aceștia s-au mobilizat și au reușit să degajeze drumul, folosind o drujbă și alte unelte. Crengile au fost îndepărtate în afara carosabilului, iar circulația s-a reluat în condiții normale.

Imaginile surprinse de o persoană din zonă au fost trimise redacției ziarulunirea.ro. În acestea se poate observa cum oamenii lucrează împreună pentru a îndepărtat obstacolul care le încurcă planurile.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Ştirea Ta

Ştirea Ta

FOTO ȘTIREA TA | Angajații STP Alba s-au mobilizat și au curățat stațiile de autobuz din Alba Iulia de zăpadă: ,,Era dezastru, oamenii nu puteau urca sau coborî”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

5 ianuarie 2026

De

FOTO ȘTIREA TA | Angajații STP Alba s-au mobilizat și au curățat stațiile de autobuz din Alba Iulia de zăpadă: ,,Era dezastru, oamenii nu puteau urca sau coborî” Angajații STP s-au arătat solidari cu pasagerii din Alba Iulia și s-au mobilizat pentru a veni în ajutorul acestora și au curățat de zăpadă stațiile din municipiu. […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Cartierul Recea din Alba Iulia, sub nămeți: Oamenii, disperați că nici un utilaj nu a trecut să deszăpezească străzile

Ioana Oprean

Publicat

acum 8 ore

în

5 ianuarie 2026

De

Cartierul Recea din Alba Iulia, sub nămeți: Oamenii, disperați că nici un utilaj nu a trecut să deszăpezească străzile Ninge neîncetat la Alba Iulia, iar cartierul Recea este acoperit de nămeții de zăpadă. Oamenii sunt nemulțumiți că străzile nu au fost deszăpezite. Imagini din Recea au fost trimise pe adresa redacției ziarulunirea.ro de un cititor […]

Citește mai mult

Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Zăpada, coșmarul pietonilor: Trecerile de pietoni și stațiile de autobuz din Alba Iulia, pline de nămeți. Oamenii ocolesc pe carosabil sau calcă în mormanele înalte până la genunchi

Ioana Oprean

Publicat

acum o zi

în

4 ianuarie 2026

De

Zăpada, coșmarul pietonilor: Trecerile de pietoni și stațiile de autobuz din Alba Iulia, pline de nămeți. Oamenii ocolesc pe carosabil sau calcă în mormanele înalte până la genunchi La Alba Iulia, intervențiile de deszăpezire lasă de dorit. Se intervine pe arterele principale, dar străzile secundare, trotuarele, stațiile de autobuz și marginile trecerilor de pietoni au […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum o oră

PENSII 2026: Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea pensiilor private. Ce prevede actul normativ Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, 5 ianuarie...
Actualitateacum 9 ore

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații din 2026

Guvernul schimbă modul de finanțare a medicilor de familie: A redus plata per pacient și a crescut plata pe consultații...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 5 minute

VIDEO | APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un dormitor lângă niște containere de gunoi”

APEL UMANITAR pentru Andrei, un tânăr fără adăpost din Alba, care doarme în plină iarnă, pe străzi: ,,Și-a improvizat un...
Ştirea zileiacum 59 de minute

FOTO | Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea: „Un șef se impune și dă ordine, un lider dă exemplu”

Un primar dintr-o comună din Alba la volanul buldoexcavatorului cu care s-a făcut deszăpezirea Un primar dintr-o comună din Alba...

Curier Județean

Curier Județeanacum 2 ore

VIDEO | Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”

Trafic în condiții de iarnă autentică pe autostrăzi în Alba: „Circulați cu atenție și adaptați viteza la condițiile de drum!”...
Curier Județeanacum 4 ore

FOTO | Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă, desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă și o pereche de mănuși până au ajuns salvatorii

Femeie din Panade, care mergea prin zăpadă desculță și dezorientată, salvată de un jandarm din Alba: I-a oferit o geacă...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 7 zile

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor

E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
Politică Administrațieacum o săptămână

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026

2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 35 de minute

Ajunul Bobotezei, prilej de prevestire a destinului în dragoste. Fetele îşi pun busuioc sub pernă pentru a-şi visa ursitul

Fetele tinere care vor să îşi viseze ursitul trebuie să “fure” sau să ceară preotului un firicel de busuioc sfinţit...
Opinii - Comentariiacum 3 zile

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului. Predicții și sfaturi pentru fiecare zodie

Horoscop SĂNĂTATE 2026: Vărsătorii și Balanțele ar putea avea mari probleme de sănătate la începutul anului 2026 aduce cu el...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea