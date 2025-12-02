VIDEO ȘTIREA TA | Strada Abrudului, din inima cartierului Micești, plină de gropi și noroi: ,,Vom merge cu cizme de cauciuc la lucru”

Strada Abrudului, din inima cartierului Micești, plină de gropi și noroi: ,Vom merge cu cizme de cauciuc la lucru”

Locuitorii străzii Abrudului, din Alba Iulia, continuă să fie nevoiți să trăiască pe o stradă plină de gropi și noroi. Localnicii se tem că, dacă situația rămâne neschimbată, vor fi nevoiți să poarte cizme de cauciuc atunci când ies din casă.

Un cititor ziarulunirea.ro a trimis mai multe fotografii care surprind starea deplorabilă în care se află strada Abrudului din Alba Iulia. În imagini se pot observa mai multe gropi, de dimensiuni considerabile, dar și unele mai mici. Astfel, șoferii din zonă trebuie să circule cu o viteză redusă pentru a nu își avaria autoturismele.

,,Zici că a dat cineva cu bombe. Oamenii își rup mașinile în ritmul ăsta. Sunt gropi și noroi cât vrei. Azi, mâine, vom merge cu cizme de cauciuc la lucru. Mai și plătim impozit de zona rezidențială si avem condiții de Evul Mediu”, a povestit un localnic pentru ziarulunirea.ro.

Problema a fost semnalată, în repetate rânduri, de către publicația noastră și în trecut. Încă din anul 2023 drumul este impracticabil după fiecare ploaie. Situația nu era mai roz nici în anotimpul de vară, atunci când strada parcă se mută în împărăția prafului.

Încă din acel an, locuitorii de pe strada din inima cartierului Micești au făcut un apel disperat către administrația locală în speranța că ceva se va schimba și pentru ei.

