Ştirea Ta

VIDEO ȘTIREA TA | Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 minute

în

De

Războiul zăpezii la Alba Iulia: În timp ce trotuarele sunt pline de gheață, în oraș se deszăpezesc parcurile

La Alba Iulia continuă războiul cu zăpada, iar vineri, 23 ianuarie 2026, beneficiarii de ajutoare sociale au ieșit la deszăpezit parcurile, mai exact parcul din centrul orașului, din față la Pașapoarte.

În același timp, albaiulienii continuă aventurile pe derdelușul de pe trotuare, unii dintre ei ieșind „șifonați” în urma testului echilibrului.

Citește și: Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile

Trotuarele din Alba Iulia s-au transformat în patinoare pentru pietoni, după câteva zile cu temperaturi pozitive urmate de mai bine de o săptămână de ger cumplit. Peste tot în oraș, localnicii au semnalat în repetate rânduri problema trotuarelor și parcărilor acoperite de un strat drog de sticlă care face îngreunează deplasarea.

Citește și: VIDEO ȘTIREA TA | „Patinoar” pe o stradă din Alba Iulia: Părinții „se chinuie” în fiecare dimineață să-și ducă copiii la școală sau grădiniță

Vineri dimineața, un cititor ziarulunirea.ro a semnalat prezența beneficiarilor de ajutoare sociale care au fost puși să deszăpezească parcul. Revoltat, acesta a trimis imaginile pe adresa redacției: ,,Alba Iulia e un patinoar uriaș și ei deszăpezesc parcul, aleile. Cine vine în parc pe vremea asta, pe ger?”, spune albaiulianul.

În aceeași zonă, albaiulienii circulă pe trotuare acoperite de gheață sau, în cel mai bun caz, pe câte un culoar îngust unde abia înaintează o singură persoană.

Nici nu e de mirare că în ultimele 7 zile, peste 140 de persoane au ajuns la SJU Alba Iulia cu fracturi.

