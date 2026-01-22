Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile
Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile
În Alba Iulia, după ninsoare, trotuarele necurățate au fost acoperite în zilele geroase de o gheață periculoasă . Mulți trecători au alunecat și căzut din cauza acestor capcane sticloase și au ajuns la urgențe cu luxații sau fracturi.
Temperaturile la Alba Iulia au coborât în ultimele zile până la minus 16 grade Celsius, iar zăpada necurățată și topită când vremea s-a mai înmuiat s-a transformat într-un adevărat patinoar pe trotuare și în parcări.
Străzile municipiului au fost pentru unii locuitori o adevărată provocare. Nevoiți să calce pe poleiul format în nopțile geroase, mulți au alunecat și au ajuns la spital. În perioada 15-20 ianuarie 2026, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia au ajuns 144 de pacienți, toți având fracturi.
Joi, 15 ianuarie 2026, 20 de persoane s-au prezentat la UPU Alba Iulia cu fracturi, iar numărul pacienților cu afecțiuni ortopedice a continuat să crească în zilele următoare.
Astfel, vineri, 16 ianuarie, 26 de pacienți au ajuns cu fracturi la spital, în weekend numărul acestora scăzând la 10 sâmbătă, respectiv 16 în ziua de duminică.
Începutul de săptămână a debutat cu o nouă creștere a cazurilor ortopedice, luni, 19 ianuarie, nu mai puțin de 28 de persoane prezentându-se la SJU Alba Iulia cu fracturi. 25 de cazuri au fost confirmate și marți, iar ieri numărul pacienților a scăzut la 19.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța rutieră
Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța rutieră Peste 160 de elevi ai Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat, miercuri, 21 ianuarie 2026, la activități informativ-educative desfășurate de polițiștii Serviciului Rutier Alba, în cadrul „Concepției Poliției Române pentru Educație […]
FOTO | AMENZI de aproape 23.000 de mii de lei într-o singură zi la Alba Iulia în urma unei acțiuni în trafic a polițiștilor rutieri: 10 permise reținute și 5 certificate de înmatriculare retrase
AMENZI de aproape 23.000 de mii de lei într-o singură zi la Alba Iulia în urma unei acțiuni în trafic a polițiștilor rutieri: 10 permise reținute și 5 certificate de înmatriculare retrase Miercuri, 21 ianuarie 2026, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au derulat o acțiune pe raza municipiului. Potrivit IPJ Alba, […]
Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat
Tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, reținut de polițiști: Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru FURT calificat Un tânăr de 20 de ani, din Ighiu, condamnat la închisoare, a fost reținut de polițiști. Va sta peste 2 ani în Penitenciarul Aiud pentru furt calificat. Potrivit IPJ Alba, la […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
20 de decese în România din cauza gripei într-o singură săptămână: Câți oameni și-au pierdut viața de la începutul sezonului gripal în țara noastră
20 de decese în România din cauza gripei într-o singură săptămână 20 de persoane au murit săptămâna trecută în România...
Maia Sandu: ,,Conform sondajelor, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România”
Maia Sandu: ,,Conform sondajelor, în Republica Moldova nu există sprijin majoritar pentru unirea cu România” În Republica Moldova nu există...
Știrea Zilei
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În Alba doar 2 comune au prevăzut-o, în Cluj… s-a prea dat!
Haos în Munții Apuseni, generat de controversele cu privire la bonificația de 50% la plata impozitelor și taxelor locale: În...
VIDEO | Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia: Arestare preventivă în „Dosarul Jafului din Sibiu”
Cosmin Zuleam a ajuns la Curtea de Apel Alba Iulia Cosmin Zuleam, judecat pentru uciderea omului de afaceri sibian Adrian...
Curier Județean
Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile
Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean...
FOTO | Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța rutieră
Peste 160 de elevi de la Școala Gimnazială „Vasile Goldiș” din Alba Iulia au participat la activități informativ-educative despre siguranța...
Politică Administrație
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!”
Marius Hațegan: „Impunem reguli clare de urbanism și amenajarea teritoriului în judetul Alba. Orice compromis este exclus!” La sediul Consiliului...
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250”
Gruia Bumbu, participant la Global Ties U.S. National Meeting 2026 – eveniment-cheie al aniversării „America at 250” Anul 2026 marchează...
Opinii Comentarii
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni
Calendar creștin ortodox, 22 ianuarie: Este prăznuit Sfântul Apostol Timotei – Omorât cu pietre de păgâni Apostolul îi adresează lui...
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti!
21 ianuarie: Ziua Îmbrăţişărilor, în toată lumea: Aşadar, îmbrăţişaţi-vă, pentru a fi mai sănătoşi şi optimişti! Pe 21 ianuarie, în...