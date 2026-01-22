Curier Județean

Ghețușul de pe străzi face victime la Alba Iulia: Peste 140 de persoane au ajuns cu fracturi la Spitalul Județean de Urgență, în ultimele 7 zile

În Alba Iulia, după ninsoare, trotuarele necurățate au fost acoperite în zilele geroase de o gheață periculoasă . Mulți trecători au alunecat și căzut din cauza acestor capcane sticloase și au ajuns la urgențe cu luxații sau fracturi.

Temperaturile la Alba Iulia au coborât în ultimele zile până la minus 16 grade Celsius, iar zăpada necurățată și topită când vremea s-a mai înmuiat s-a transformat într-un adevărat patinoar pe trotuare și în parcări.

Străzile municipiului au fost pentru unii locuitori o adevărată provocare. Nevoiți să calce pe poleiul format în nopțile geroase, mulți au alunecat și au ajuns la spital. În perioada 15-20 ianuarie 2026, la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia au ajuns 144 de pacienți, toți având fracturi.

Joi, 15 ianuarie 2026, 20 de persoane s-au prezentat la UPU Alba Iulia cu fracturi, iar numărul pacienților cu afecțiuni ortopedice a continuat să crească în zilele următoare.

Astfel, vineri, 16 ianuarie, 26 de pacienți au ajuns cu fracturi la spital, în weekend numărul acestora scăzând la 10 sâmbătă, respectiv 16 în ziua de duminică.

Începutul de săptămână a debutat cu o nouă creștere a cazurilor ortopedice, luni, 19 ianuarie, nu mai puțin de 28 de persoane prezentându-se la SJU Alba Iulia cu fracturi. 25 de cazuri au fost confirmate și marți, iar ieri numărul pacienților a scăzut la 19.

