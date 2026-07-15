Video-Știrea ta | Pericol public în Alba Iulia: „Crater” apărut în trotuarul de pe strada Vasile Alecsandri, la doi pași de o trecere de pietoni

O porțiune din trotuarul de pe strada Vasile Alecsandri din Alba Iulia s-a surpat, lăsând o groapă chiar lângă trecerea de pietoni. Situația a fost semnalată de un cititor ziarulunirea.ro, care a trimis și imagini din zona respectivă.

Pavelele s-au prăbușit, creând un gol periculos chiar lângă bordură. Riscul de accidentare este mare, având în vedere că locul este circulat frecvent.

„Este un pericol real pentru oricine trece pe aici, mai ales că surparea este la doi pași de trecerea de pietoni. Riști să-ți rupi piciorul într-o clipă de neatenție.

Seara zona este și mai periculoasă, iar pentru copii sau bătrâni poate deveni o capcană extrem de dureroasă.

Sper ca primăria să se miște repede și să refacă pavajul înainte să se accidenteze cineva grav”, spune cititorul ziarulunirea.ro

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