15 iulie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Localitățile vizate
15 iulie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Localitățile vizate
Meteorologii ANM au emis miercuri după-masa o avertizare now casting cod portocaliu de furtuni, valabilă în Alba, până la ora 17.00.
Astfel, în intervalul orar 16:21 până la 17:00, vor fi local averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20…25 l/mp.
Localitățile vizate: Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Bucium, Mogoș, Întregalde.
UPDATE | COD PORTOCALIU NOWCASTING până la ora 18.50 – vor fi local averse torențiale care vor acumula 25…40l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 40…60 km/h.
Zone vizate: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova, Săliștea.
A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.
Recomanări pentru populație
-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.
-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;
-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.
-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.
-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.
-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.
-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.
-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.
-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.
-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.
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