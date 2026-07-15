15 iulie 2026 | Cod portocaliu de furtuni în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice și grindină. Localitățile vizate

Meteorologii ANM au emis miercuri după-masa o avertizare now casting cod portocaliu de furtuni, valabilă în Alba, până la ora 17.00.

Astfel, în intervalul orar 16:21 până la 17:00, vor fi local averse torențiale care vor acumula 20…30 l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm). În zona avertizată în ultima oră s-au acumulat cantități de 20…25 l/mp.

Localitățile vizate: Bistra, Roșia Montană, Lupșa, Bucium, Mogoș, Întregalde.

UPDATE | COD PORTOCALIU NOWCASTING până la ora 18.50 – vor fi local averse torențiale care vor acumula 25…40l/mp, descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni (1…2 cm), intensificări ale vântului cu viteze de 40…60 km/h.

Zone vizate: Cugir, Săsciori, Șugag, Pianu, Gârbova, Săliștea.

A fost emis mesaj RO-ALERT pentru localitățile vizate.

Recomanări pentru populație

-Evitați deplasările pe durata avertizării meteorologice.

-În situația manifestării vântului puternic, întrerupeți orice activitate desfășurată în aer liber și adăpostiți-vă în imobile sau spaţii închise, care să vă asigure protecţia;

-Dacă este necesară evacuarea, mergi imediat spre o zonă înaltă din apropiere, precizată de autorităţi.

-Dacă ai fost surprins de viitură, urca în părţile de sus ale locuinţei sau pe acoperiş, până la sosirea echipelor de salvare.

-În cazul în care mai ai timp, mută obiectele importante la etajele superioare ale locuinței.

-Decuplează întrerupătorul general de energie electrică (contoar). Scoate aparatele electrice din priză.

-Nu atinge echipamentele electrice dacă ești ud ori stai în apă.

-Întrerupe instalaţiile de alimentare cu apă şi gaze.

-Încuie uşile casei şi protejează ferestrele pentru a nu fi sparte de vânturi puternice, de curenţii de apă sau de obiectele duse de curenţii de apă.

-Evacuează animalele şi bunurile de valoare în locuri sigure (de refugiu), dinainte stabilite.

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