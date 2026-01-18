VIDEO ȘTIREA TA | Mașină de taxi, împinsă pe o stradă din Alba Iulia: „Sticla” de pe carosabil îi scoate din sărite pe șoferi

Mașină de taxi, împinsă pe o stradă din Alba Iulia: „Sticla” de pe stradă îi scoate din sărite pe șoferi

Gerul și temperatura deosebit de rece din ultimele zile în Alba Iulia continuă să provoace neplăceri în rândul șoferilor.

Printre aceștia, se numără și un taximetrist care a nevoit să-și împingă mașina pe o stradă din Alba Iulia din cauza ,,sticlei” de pe carosabil. O altă persoană a ajutat taximetristul să ducă meseria la bun sfârșit.

Astfel, mai multe străzi din oraș continuă să fie afectate de temperaturile scăzute și gheața de pe carosabil care continuă să persiste. Cel mai probabl, șoferii nu vor scăpa de această problemă nici în următoarele zile, prognoza meteo fiind ger și precipitații până pe data de 22 ianuarie.

Reamintim că, pe strada Păcii și strada Bibliotecii, care se intersectează la Biblioteca Batthyaneum, situată în Cetatea Alba Carolina, carosabilul este acoperit de gheață și creează probleme șoferilor.

Un participant la trafic a surprins, într-un videoclip, trimis redacției Ziarul Unirea, condițiile de drum, imaginile evidențiind dificultățile întâmpinate de conducătorii auto în zonă. Șoferii sunt sfătuiți să manifeste o atenție sporită, întrucât temperaturile scăzute mențin riscul formării poleiului pe mai multe drumuri din județ.

