FOTO | Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”
Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”
Primăria Șugag a transmis un mesaj de avertisment după ce autoritățile au sesizat că tot mai multe deșeuri sunt lăsate ,,la întâmplare” în zona ,,Trei Izvoare”.
Administrația locală a transmis că acest comportament distruge mediul înconjurător și afectează cetățenii. Ei au explicat că aruncarea deșeurilor în spații neamenajate este strict interzisă, iar amenzile pentru aceste fapte sunt mari.
Mai mult decât atât, Primăria Șugag a transmis și un set de recomandări pentru cetățeni.
Mesajul integral publicat de Primăria comunei Șugag este următorul:
,,Stop aruncarea gunoaielor pe raza UAT Șugag, zona ,,3 Izvoare”! Protejăm natura, respectăm comunitatea din Șugag! Sesizăm tot mai multe deșeuri lăsate la întâmplare în zona superbă „3 Izvoare”. Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți.
Ce trebuie să știm:
Este interzis: Aruncarea deșeurilor în spații neamenajate este ilegală.
Zona este monitorizată: Păstrăm curățenia prin controale periodice.
Amenzi mari: Persoanele surprinse că încalcă legea vor fi sancționate dur.
Cum poți ajuta:
- Strânge după tine: Ia gunoiul și aruncă-l doar în locurile special amenajate.
- Fii responsabil: Dacă vezi persoane care poluează zona, sesizează Primăria Șugag.
- Natura ne oferă totul curat.Să o lăsăm curată și pentru ceilalți!
Poliția a fost sesizată cu privire la acest incident !”, se arată în mesajul publicat de Primăria Șugag.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul Din cauza secetei, cantitatea de apă disponibilă în prezent nu permite asigurarea continuă a alimentării cu apă în satul Colțești, cunoscut pentru activitatea turistică fenrilă care-l animă, motiv pentru care, începând cu data de 14 august 2026, alimentarea cu apă […]
Foto | Podul „La Lupu”, din Ohaba, intră în reparații: Autoritățile pregătesc înlocuirea construcției degradate
Podul „La Lupu”, din Ohaba, intră în reparații: Autoritățile pregătesc înlocuirea construcției degradate Un podeț provizoriu, ajuns într-o stare tehnică nesatisfăcătoare și considerat un risc pentru circulație, ar urma să fie demolat și înlocuit cu o construcție definitivă peste pârâul Ohaba, în punctul „La Lupu”. Proiectul, inițiat de Primăria Ohaba, a intrat în procedura de […]
Investiție de peste 7 milioane de euro făcută de un agent economic în Alba: Ce presupun modernizările propuse
Investiție de peste 7 milioane de euro făcută de un agent economic în Alba: Ce presupun modernizările propuse Pehart Tec Grup SRL face un nou pas în dezvoltarea fabricii de la Petrești. Compania a solicitat emiterea acordului de mediu pentru instalarea unei noi linii de converting, LC7, și extinderea spațiului de depozitare prin montarea a […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi vremea până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și perioade cu ploi puține anunțate de meteorologii ANM
Cum va fi vremea până în 14 septembrie 2026: Temperaturi peste normal și perioade cu ploi puține anunțate de meteorologii...
Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7%
Chiriile, mai mari cu peste 42% față de anul trecut. Sunt urmate de scumpirile la motorină, cu 30,7% Chiriile în...
Știrea Zilei
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali
Ce se va întâmpla cu două grădinițe din Alba Iulia care au efectiv redus: Decizia, pe masa consilierilor locali Un...
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document
Câți angajați urmează să aibă noua companie de transport a Primăriei Alba Iulia: Document Un proiect de hotărâre privind aprobarea...
Curier Județean
FOTO | Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”
Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”...
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul
Apă cu țârâita, „când sus, când jos”, într-un sat turistic din Alba: Care este motivul Din cauza secetei, cantitatea de...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI pentru sărbătoriți, de Adormirea Maicii Domnului
Mesaje de Sfânta Maria Mare 2026: URARI și FELICITARI prin SMS de Sf Marie pentru sărbătoriți, de 15 august 2023,...
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie • SMS şi felicitări de ziua numelui...