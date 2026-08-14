Curier Județean

FOTO | Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 22 de minute

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Mormane de gunoi la Șugag, în zona „Trei Izvoare”. Primăria avertizează: „Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți”

Primăria Șugag a transmis un mesaj de avertisment după ce autoritățile au sesizat că tot mai multe deșeuri sunt lăsate ,,la întâmplare” în zona ,,Trei Izvoare”.

Administrația locală a transmis că acest comportament distruge mediul înconjurător și afectează cetățenii. Ei au explicat că aruncarea deșeurilor în spații neamenajate este strict interzisă, iar amenzile pentru aceste fapte sunt mari. 

Mai mult decât atât, Primăria Șugag a transmis și un set de recomandări pentru cetățeni.

Mesajul integral publicat de Primăria comunei Șugag este următorul: 

,,Stop aruncarea gunoaielor pe raza UAT Șugag, zona ,,3 Izvoare”! Protejăm natura, respectăm comunitatea din Șugag! Sesizăm tot mai multe deșeuri lăsate la întâmplare în zona superbă „3 Izvoare”. Acest comportament distruge mediul și ne afectează pe toți.

Ce trebuie să știm:

Este interzis: Aruncarea deșeurilor în spații neamenajate este ilegală.

Zona este monitorizată: Păstrăm curățenia prin controale periodice.

Amenzi mari: Persoanele surprinse că încalcă legea vor fi sancționate dur.

Cum poți ajuta:

  • Strânge după tine: Ia gunoiul și aruncă-l doar în locurile special amenajate.
  • Fii responsabil: Dacă vezi persoane care poluează zona, sesizează Primăria Șugag.
  • Natura ne oferă totul curat.Să o lăsăm curată și pentru ceilalți! 

Poliția a fost sesizată cu privire la acest incident !”, se arată în mesajul publicat de Primăria Șugag.

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