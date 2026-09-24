Foto: Blăjeanul Victor Oniga, gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două victorii clare în Slovenia
Blăjeanul Victor Oniga (16 ani), gol pentru România Under 17! „Tricolorii”, două victorii clare în Slovenia
Fotbalistul din Alba, convocat în premieră la reprezentativa României, a marcat un gol în „tricolor”.
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Oniga a jucat ]n cele două partide de verificare contra Sloveniei, 68 de minute în primul, un sfert de oră în al doilea, și a înscris ultimul gol în succesul 4-0 (3-0). La reprezentativa Underr 17, antrenor cu portarii este albaiulianul Ovidiu Ceclan.
Oniga s-a transferat în vară la prim-divizionara FK Csikszereda și a fost în două rânduri rezervă în Superligă.
Reprezentativa U17 a României, pregătită de selecționerul Alexandru Ciobanu și formată din juniori născuți începând cu 2010, s-a impus cu scorul de 4-0 în al doilea meci amical disputat în deplasare contra Sloveniei.
Slovenia U17 – România U17 0-4
Au marcat: David Loghin (4), Raul Matei (9), Bogdan Ilie (43), Victor Oniga (87)
Echipa României: 12. Andrei – 15. Budescu, 14. Niculescu (16. Argeșanu, 60), 4. Loghin-cpt (5. Roșiu, 75) – 2. Ivan (18. Berceanu, 22), 6. Gorgan, 7. Buzdugan (8. Pădure 69), 19. Mânzu (3. Drăghici, 75) – 13. Ilie (10. Manolache, 69), 17. Iovan (11. Nastac, 69), 20. Matei (9. Oniga, 75)
În urmă cu două zile, tinerii tricolori au câștigat primul joc de pregătire împotriva selecționatei similare din Slovenia cu 5-2. Pe 27 septembrie, selecționata României va mai disputa un meci contra unei echipe locale.Naționala de juniori pregătește participarea în runda 1 a calificărilor pentru turneul final UEFA EURO U17 2027.
În primele meciuri de calificare, tinerii tricolori vor întâlni, în 27 octombrie și 2 noiembrie, în Cipru, pe Insulele Feroe și Cipru.
Sursa: FRF
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