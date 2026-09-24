Foto | Pompierii din Alba au obținut locul 2 la Competiția Internațională „Scări” de la Satu Mare: Au urcat 210 trepte cu 35 de kilograme de echipament

Pompierii din Alba au obținut locul 2 la Competiția Internațională „Scări” de la Satu Mare: Au urcat 210 trepte cu 35 de kilograme de echipament

Pompierii ISU Alba au obținut locul al doilea în clasamentul pe echipe la cea de-a XII-a ediție a Competiției Internaționale „Scări”, desfășurată la Satu Mare.

Salvatorii au avut de urcat 210 trepte, până la etajul 10 al Palatului Administrativ, purtând echipamentul complet de intervenție, cu o greutate de aproximativ 35 de kilograme.

Potrivit ISU Alba, pregătirea fizică, rezistența și spiritul de echipă ale salvatorilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Unirea” al Județului Alba au fost, din nou confirmate.

​La ediția a XII-a a Competiției Internaționale „Scări”, desfășurată la Satu Mare și organizată de ISU Satu Mare, zeci de pompieri din întreaga țară, dar și din exterior, și-au testat limitele urcând cele 210 trepte (până la etajul 10 al Palatului Administrativ), purtând echipamentul de intervenție complet, în greutate de aproximativ 35 de kilograme.

​Prin efort susținut și o determinare exemplară, echipa ISU Alba s-a clasat pe un merituos Loc 2 la proba pe echipe.

​Rezultatele obținute de colegii noștri reflectă dedicarea pentru misiune și rigoarea antrenamentelor zilnice:

– Clasament Echipe (Pașca Ioan și Indrei Răzvan) – Locul 2

– ​Sg.maj. Pașca Ioan – Locul 4 (individual)

– ​Sld. Indrei Răzvan – Locul 8 (individual)

– ​Sld. Voinea Ioachim – Locul 15 (individual)

​Obiectivul principal al acestei competiții dificile rămâne perfecționarea deprinderilor specifice intervențiilor în clădirile înalte – un element esențial în gestionarea operativă a situațiilor de urgență și salvarea de vieți omenești.

​Felicitări colegilor noștri pentru rezultatele obținute și pentru modul profesionist în care reprezintă ISU Alba!

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