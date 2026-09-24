Politică Administrație

George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu”

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

George Simion cere din nou suspendarea președintelui Nicușor Dan. Liderul AUR: „A dat ordin pentru cătușele lui Georgescu”

George Simion cere din nou suspendarea lui Nicușor Dan și îl acuză că ar fi dat „ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu”, fără a prezenta dovezi însă. Mesajul a fost publicat de către liderul AUR joi, 24 septembrie 2026, pe Facebook și vine după declarațiile lui Nicușor Dan, prin care a transmis că nu își dorește alegeri anticipate și a îndemnat partidele la dialog pentru încheierea crizei politice.

„Nicușor Dan califică alegerile ca fiind rele pentru cetățeni. Nicușor Dan a dat ordin pentru cătușele puse lui Călin Georgescu. Nicușor Dan trebuie suspendat!”, a scris George Simion.

Prima afirmație face referire la declarațiile recente ale președintelui. Într-un interviu acordat miercuri seară postului Antena 3 CNN, la New York, Nicușor Dan a spus că nu își dorește dizolvarea Parlamentului și a susținut că alegerile anticipate ar prelungi perioada de incertitudine.

„Eu îndemn în continuare partidele la dialog, pentru că alegerile anticipate sunt rele, în primul rând, pentru cetățeni, la fel și pentru partide”, a declarat șeful statului.

În schimb, pentru acuzația potrivit căreia Nicușor Dan ar fi dat ordin în cazul lui Călin Georgescu, George Simion nu a prezentat în mesajul său documente sau dovezi care să susțină afirmația.

AUR încearcă de mai multe luni să strângă semnături pentru inițierea procedurii de suspendare a președintelui. Potrivit platformei lansate de partid pentru monitorizarea demersului, sunt în prezent 119 semnături din cele 155 necesare pentru depunerea cererii în Parlament.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Politică Administrație

Politică Administrație

PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la 2.000 de euro

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

24 septembrie 2026

De

PSD Alba Iulia cere municipalității responsabilitate în cheltuielile pentru noul parc de la Schit, unde o bancă este evaluată la 2.000 de euro PSD Alba Iulia a reușit, la începutul acestui an, printr-un amendament, să includă în lista de investiții transformarea fostului ștrand de la Schit într-un parc modern și într-o zonă de agrement pentru […]

Citește mai mult

Politică Administrație

TVA de 19%, pensii și alocații indexate, fără taxe noi în 2027 și reformă la serviciile secrete: Ce prevede programul Guvernului Mureșan

Ioana Oprean

Publicat

acum 22 de ore

în

23 septembrie 2026

De

TVA de 19%, pensii și alocații indexate, fără taxe noi în 2027 și reformă la serviciile secrete: Ce prevede programul Guvernului Mureșan Premierul desemnat Siegfried Mureșan a prezentat miercuri, 23 septembrie 2026, programul de guvernare al viitorului Executiv PNL-USR-UDMR, document care include, între principalele angajamente, păstrarea cotei unice, lipsa unor noi impozite în 2027, indexarea […]

Citește mai mult

Politică Administrație

Comunicat | Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 zile

în

21 septembrie 2026

De

Corneliu Mureșan (PSD Alba): În Alba, transportul a devenit un lux. Ion Dumitrel și PNL au aprobat abonamente de aproape 1.000 de lei și pregătesc noi scumpiri  Transportul public județean a devenit un lux pentru tot mai mulți locuitori ai județului Alba. În vară, Ion Dumitrel și majoritatea PNL din Consiliul Județean Alba au aprobat […]

Citește mai mult