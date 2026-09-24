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Românii plătesc mai mult la pompă decât în toate cele 4 țări vecine: Benzina, cu până la 1,46 lei/litru mai scumpă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Românii plătesc mai mult la pompă decât în toate cele 4 țări vecine: Benzina, cu până la 1,46 lei/litru mai scumpă

Șoferii plătesc mai puțin pentru carburanți în toate cele patru țări vecine pentru care există date oficiale comparabile cu România, potrivit unor statistici realizate de pretcarburant.ro. 

La benzină, diferența ajunge până la 1,46 lei pe litru, în Bulgaria, iar la motorină prețurile sunt mai mici cu până la 1,32 lei pe litru. 

Cât costă benzina la „vecini”

  • Bulgaria: 8,55 lei/litru, mai ieftin cu 1,46 lei (media săptămânală a Comisiei Europene, 14 septembrie)
  • Republica Moldova: 8,93 lei/litru, mai ieftin cu 1,08 lei (prețul maxim stabilit de ANRE, 24 septembrie)
  • Ungaria: 9,05 lei/litru, mai ieftin cu 0,97 lei (media săptămânală a Comisiei Europene, 14 septembrie)
  • Serbia: 9,29 lei/litru, mai ieftin cu 0,73 lei (prețul maxim stabilit de guvern, 18–25 septembrie)
  • La motorină e la fel: vecinii sunt mai ieftini cu 0,35 până la 1,32 lei pe litru.

Pentru Republica Moldova și Serbia cifra e un plafon stabilit de stat, deci la pompă prețul poate fi și mai mic. Ucraina nu publică un preț oficial pe care sursa citată a putut să îl preia. Conversiile sunt la cursul BNR al zilei.

În județul Alba, benzina standard costă în prezent, în medie, 10,01 lei pe litru, iar motorina 10,96 lei pe litru.

Media națională acum: benzină 10,02, motorină 10,95, GPL 4,71 lei/litru.

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